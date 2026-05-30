‘Yo tenía 15 pesos nada más’: Carlos Bonavides explica por qué cobra la Pensión del Bienestar

Carlos Bonavides presumió que recibe el apoyo desde 2024, cuando acudió a cobrar la pensión al Banco del Bienestar. (Foto: Cuartoscuro/ Imagen generada con IA Gemini)

No solo Leticia Guajardo, la mamá de Poncho de Nigris, cobra la Pensión del Bienestar. Entre los famosos que han solicitado el apoyo del gobierno se encuentra el actor Carlos Bonavides.

El ‘Huicho Domínguez’ —conocido así por su papel en la novela El Premio Mayor— es uno de los defensores más constantes del programa del gobierno, pese a que no ha sido bien visto que lo reciba.

Incluso la actriz Laura Zapata criticó a Carlos Bonavides por recibir la ayuda bimestral de 6 mil 200 pesos a adultos mayores, con la que el Gobierno de México busca garantizar una vejez digna.

Carlos Bonavides ha defendido su pensión en diferntes ocasiones. (Foto: Cuartoscuro) (Edgar Negrete Lira)

¿Desde cuándo Carlos Bonavides cobra la Pensión del Bienestar?

Carlos Bonavides presumió su Pensión del Bienestar en 2024, poco después de que el protagonista de Hasta que el dinero nos separe pidió trabajo.

En julio de 2024, el actor declaró en un encuentro con medios de comunicación que podía desempeñar cualquier actividad sin importar si estaba o no relacionada con el espectáculo.

“Necesito trabajo, honradamente y lícitamente (...) si hay que barrer, barro y si debo hablar con el mejor de los productores lo hago”, dijo, e incluso ofreció sus servicios mediante un video en TikTok.

Y fue en noviembre de ese mismo año cuando apareció fuera de las instalaciones del Banco del Bienestar, donde respondió a las críticas hacia el programa impulsado en el sexenio de Andrés Manuel López Obrador.

¿Por qué Carlos Bonavides cobra la Pensión del Bienestar?

En aquel momento, también pidió que no se hable de forma negativa sobre la cantidad que se entrega a los adultos mayores, ya que en casos como el suyo resulta de utilidad.

“Claro, los que tienen mucha lana dicen ‘ay, qué son 6 mil pesos’, pues 6 mil pesos. Yo traía 15 pesos hoy nada más. No critiquen”, comentó en su video de 2024, donde también afirmó que sexenios pasados no mostraron el mismo interés por los adultos mayores.

“Ahora Zedillo viene de hablador, que quitó ministros y vendió los ferrocarriles, ¿cuándo nos dio 5 centavos?”, dijo sobre el expresidente. Aunque han pasado dos años, Carlos Bonavides continúa cobrando su pensión.

En una reciente entrevista con el programa De Primera Mano aseguró que ya se encuentra mejor económicamente; sin embargo, recordó que todos los adultos mayores, sin importar quiénes sean, pueden tramitar el programa.

Carlos Bonavides explicó que cobrar la pensión le conviene. (Foto: Cuartoscuro) (Rogelio Morales Ponce)

“Es un derecho constitucional y ¿por qué negarnos? Ese dinero nos pertenece y es producto de un movimiento, para no hablar de política. Todos tenemos derecho”, dijo en la entrevista.

Esto debido a que en 2020 se reformó el artículo cuarto constitucional, con el que se establece que todas las personas adultas mayores tienen derecho a una pensión no contributiva.

Además, explicó que recibir el apoyo del gobierno le resulta útil: “Yo la solicité porque la necesito y porque cada que me la dan me cae muy bien”, comentó en la conversación.

En otra participación en De Primera Mano aseguró que la seguirá cobrando, ya que le resulta beneficioso: “Yo cobro mi pensión porque me conviene cobrarla, porque es la primera vez en la historia de México que a los ancianos nos dan un dinero”, aseguró.