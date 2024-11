¿A qué se dedica Leticia, mamá de Poncho de Nigris que cobra Pensión del Bienestar? ‘Ya no quisiera trabajar’

Leticia Guajardo, mamá de Poncho de Nigris, reavivó un pleito por dinero con su famoso hijo tras ser captada en un Banco del Bienestar.

La madre Poncho de Nigris cobra su Pensión del Bienestar (seis mil pesos bimestrales), cifra con la que, afirma, se ayuda para los servicios de su casa.

“Poncho dice que me mantiene, no es cierto, la verdad es que para mantener una casa son demasiados gastos, aquí fácil son 40 mil pesos, mi esposo está enfermo, él ayuda con lo de mi esposo y solamente, pero hay pañales, más cosas, demasiado gasto, haz de cuenta que tengo un bebé en casa", dijo Leticia Guajardo en De Primera Mano.

Leticia agregó que ella trabaja, tiene muchas deudas y no le alcanza el dinero; además, está pagando una póliza de gastos médicos a 12 meses sin intereses (180 mil pesos en total), “no es justo, todo el mundo piensa que (Poncho) me da mucho dinero“.

Poncho De Nigris compartió la foto de su mamá en un Banco del Bienestar.

Sus palabras causaron la molestia de Poncho de Nigris, quien reaccionó a la entrevista con un mensaje en X y la comparó con Crista Montes:

“¿Por qué no dejan de colgarse de mí? Mi mamá está peor que la de Gala (Montes), nada más que nadie se da cuenta. Claro que le doy dinero todos los meses. Es superdesgastante estar escuchando esto cuando se le da dinero siempre. ¿Qué se hace en estos casos? ¿Ya no le doy? ¿O por ser mi mamá le tengo que dar a huevo aunque hable mierda de mí?“.

¿En qué trabaja Leticia Guajardo, mamá de Poncho de Nigris?

Leticia Guajardo dijo a De Primera Mano que necesita la Pensión del Bienestar: “Me beneficia mucho, yo como agente de seguros no tengo pensión, son puras comisiones".

Además, agregó que está recibiendo ayuda de “un chavo” para deducir impuestos: “Ya no quisiera trabajar”.

Poncho De Nigris tiene una mala relación con su mamá.

Un agente de seguros es una persona independiente que, según el sitio web de BBVA, intermedia entre la institución aseguradora y los consumidores que compran pólizas de seguros, “realiza gestiones comerciales y administrativas para obtener los contratos de seguros, y conservar la cartera asegurados”.

En Instagram, Leticia Guajardo tiene 66.5 mil seguidores y comparte diversos contenidos de su vida cotidiana, se describe como ‘bloguera’ y ofrece colaboraciones. También crea contenido en Tik Tok y YouTube.

¿Cómo es la relación de Poncho de Nigris con su mamá?

El exintegrante de La Casa de los Famosos México ha dicho que se lleva bien con su papá, Jesús Alfonso de Nigris, quien padeció alcoholismo y luego una embolia que afectó su movilidad; sin embargo, no tiene una buena relación con su mamá.

“Pero como quiera le tengo que dar porque no tengo corazón para dejarlos solos. Mi papá nunca nos exigió nada, solo agradecimiento y así te nace darle todo... Mi papá es otro pedo, mi mamá es el problema y divide a toda la familia", dijo en X en uno de los mensajes donde expresó su enojo.

Poncho de Nigris incluso ironizó este fin de semana con el “domingo familiar” con "la señora que viene por su cuota del bienestar“.

Leticia Guajardo ofrece colaboraciones como influencer. (Foto: Captura de pantalla)

El empresario de proyectos como La Postrería dijo en un video de Tik Tok que se ha distanciado de su familia porque los considera “gente que quiere estar emproblemada”.

En enero de este año, Leticia y Poncho se molestaron de nuevo porque ella dijo en sus redes sociales que se sentía muy abandonada y criticó a su esposa Marcela Mistral.

Su hijo respondió en un video, donde la acusó de causar divorcios de sus hermanos: “Eso de que esté hablando mal cada que le da una depresión, ¿por qué está sola? ¿Por qué nadie quiere ir? Porque a todos critica, a todos revienta, a todos ataca. Yo la voy a mantener toda la vida, de aquí a que se muera".

Poncho De Nigris se molestó por los comentarios de su mamá sobre el dinero que él aporta. (Fotos: X @_PonchoDeNigris / Instagram @ponchodenigris).

Una vez más, Leticia recurrió a De primera mano para responder a “un tóxico mayor": “(Poncho) me entrevista, me hace sus podcast, sus entrevistas agresivas, una revienta... Me invita para tener raiting, me usa y no me paga, todavía dice cosas de mí, a mí no me mantiene, hace como dos años empezó a apoyar... Por influencias de esposas están hablando mal de mí“.

Leticia agregó que tiene mucho trabajo de marcas: “Gracias a Poncho ya subí 4000 seguidores, no están de acuerdo que hable así de una mamá, menos de una que no tiene vicios, no soy una loca".