Poncho de Nigris se queja de su mamá por polémica de Pensión del Bienestar: ‘Yo la mantengo, ¿ya no le doy?’

Leticia Guajardo, mamá de Poncho de Nigris, fue a cobrar el monto de su Pensión del Bienestar y la fotografía de ese momento destapó en pleito familiar: “Mi mamá está peor que la de Gala... Le doy dinero todos los meses“, escribió en X el influencer de Monterrey.

La polémica de Gala Montes y su mamá por el dinero se ha vuelto una referencia para algunas familias, en especial para el empresario regio Poncho de Nigris, quien desde hace tiempo tiene una relación complicada con Leticia.

¿Qué pasó con Poncho de Nigris y su mamá?

Todo comenzó el 13 de noviembre, cuando Leticia Guajardo fue captada en una sucursal del Banco del Bienestar, en el cual las personas adultas mayores de 65 cobran seis mil pesos bimestrales.

El integrante del ‘Team Infierno’ escribió en X: “Y se lo chinga a mi papá, jajajaja, mi mamá es la mejor. ¡Aparte como quiera la mantengo, pero no deja ir, una buena mamá! Vamos por todas".

Toda la situación molestó a Leticia, quien fue entrevistada en De Primera Mano, donde contradijo a su hijo y afirmó que solo da dinero para la salud de su papá:

“Poncho dice que me mantiene, no es cierto, la verdad es que para mantener una casa son demasiados gastos, aquí fácil son 40 mil pesos, mi esposo está enfermo, él ayuda con lo de mi esposo y solamente, pero hay más cosas, demasiado gasto... No es justo, todo el mundo piensa que me da mucho dinero“.

Además, la madre del influencer mencionó que ella no tiene dinero como todos creen y, aunque lo tuviera, iría por su pensión: “Todo mundo tiene derecho y hasta los más ricos mandan a su chófer a cobrar, o sea, ¿ustedes creen que lo van a regalar el dinero, que lo van a tirar?“.

Poncho de Nigris responde a su mamá por polémica de Pensión del Bienestar

El exparticipante de La Casa de los Famosos compartió en X el fragmento de la entrevista de su mamá en De Primera Mano y pidió la opinión a sus seguidores sobre si dejaba de darle dinero:

“¿Por qué no dejan de colgarse de mí? Mi mamá está peor que la de Gala, nada más que nadie se da cuenta. Claro que le doy dinero todos los meses. Es superdesgastante estar escuchando esto cuando se le da dinero siempre. ¿Qué se hace en estos casos? ¿Ya no le doy? ¿O por ser mi mamá le tengo que dar a huevo aunque hable mierda de mí?“.

El emprendedor de proyectos restauranteros como La Postrería le ha estado ‘dando cuerda’ al tema en X y ha respondido a varios de sus seguidores que lo critican, por ejemplo, dijo que él nunca juzgó a su mamá por cobrar la Pensión del Bienestar:

“Yo le aplaudí que fuera por su lana y por la de mi papá... No me gustó que diera una entrevista para decir que no la ayudó cuando la mantengo hace rato, a mi papá con su enfermera y demás“.

Asimismo, el influencer de 48 años apuntó que él también cobraría su Pensión del Bienestar: “Todavía no tengo la edad, pero si tuviera 65 y fuera millonario como quiera iría. Todo suma".

Poncho de Nigris y su familia se distanciaron durante un año y señaló a su mamá por dividir: “Pero como quiera le tengo que dar porque no tengo corazón para dejarlos solos. Mi papá nunca nos exigió nada, solo agradecimiento y así te nace darle todo... Mi papá es otro pedo, mi mamá es el problema y divide a toda la familia".

Este 17 de septiembre, también bromeó con el “domingo familiar en casa: ”Hasta la señora que viene por su cuota del bienestar. La familia es primero".

En Tik Tok, Poncho ha dicho que dejó de frecuentar a su familia porque le “bajan la energía: “No les va a faltar nada (...) les voy a resolver los problemas, pero yo no me voy a meter en pedos con gente que quiere estar emproblemada”.