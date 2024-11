Mamá de Poncho de Nigris se pronuncia tras cobrar Pensión del Bienestar: ‘No tengo lo suficiente’

Después de que la captaron saliendo de un Banco del Bienestar cobrando su pensión, Leticia Guajardo, mamá de Poncho de Nigris, habló del tema. — Hace unos días se viralizó una foto en la que Leticia Guajardo, mamá de Poncho de Nigris, va por su Pensión del Bienestar, uno de los programas sociales que se instauraron en el sexenio pasado. Sin embargo, esto generó algunas críticas de los internautas.

Aunque el mismo De Nigris defendió a su mamá y aplaudió que cobrara dicho apoyo del gobierno, Guajardo no se quedó atrás y ella misma habló sobre el tema, además de aclarar algunas cosas relacionadas con su economía.

La mamá de Poncho de Nigris se hizo viral al igual que Carlos Bonavides, que cobró su Pensión del Bienestar y aprovechó para lanzar una crítica al expresidente Ernesto Zedillo.

¿Qué dijo la mamá de Poncho de Nigris sobre su Pensión del Bienestar?

Días después de que saliera de una de las sucursales del Banco del Bienestar, ubicada en Monterrey, Nuevo León, la mamá de Poncho de Nigris se dice desconcertada de las reacciones que tuvo la imagen viralizada en redes sociales.

“Se imaginan que yo tengo dinero, no sé; ¿la percha o qué será? De que una es millonaria (…) sí se batalla mucho“, dice Guajardo en una entrevista con el programa De Primera Mano, en la que refrendó que, al igual que todas las personas adultas mayores, tiene el derecho de cobrar su pensión.

Leticia Guajardo, mamá de Poncho de Nigris, aclara que su situación económica no es opulenta, como muchos creen. (Foto: Instagram @leticiadenigris)

Además recalcó que, contrario a lo que la gente pudiese pensar, su condición económica no es lo suficientemente vasta como para cubrir sin preocupaciones sus gastos, como el pago de un seguro médico.

“Todo el mundo cree, no sé por qué piensan, que tengo dinero; no tengo lo suficiente. Tengo deudas. Estoy pagando mi póliza de gastos médicos a 12 meses sin intereses. Son 180 mil pesos, pero no la dejo de pagar porque soy yo", señala la mamá de Poncho de Nigris.

Leticia Guajardo, de 72 años, actualmente se desempeña como agente de seguros, aunque asegura que su profesión no le permite tener una pensión como a las demás personas, lo que complica de cierta forma su situación.

“Yo sí lo necesito muchísimo (la Pensión del Bienestar) porque como agente seguros no tenemos pensión, son puras comisiones".

Poncho de Nigris elogió a su mamá por acudir a cobrar su Pensión del Bienestar, debido a que este podría ser un ingreso adicional, pues aseguró que él se encarga de mantener a sus padres. (Foto: Captura de pantalla)

Mamá de Poncho de Nigris habla sobre los gastos que tiene en su casa

Pese a que Poncho de Nigris, exintergrante de La Casa de los Famosos México, le da cierta cantidad mensual a su mamá, ella confirma que no la mantiene, y lo aportado por el también empresario solo cubre una parte de los gastos que hay en su casa.

“Para mantener una casa son demasiados gastos. Aquí fácil son 40 mil pesos porque aparte mi esposo está enfermo. Él (Poncho) ayuda con lo de mi esposo y solamente, pero o sea, hay pañales, hay más cosas y es demasiado gasto. Haz de cuenta que tengo un bebé en casa con una nana, claro, y pues son demasiados gastos", dice.

De igual forma, señala que la Pensión del Bienestar es un derecho que el gobierno pasado instauró para todas las personas de 65 año o más, sin importar su condición económica.

“Todo mundo tiene derecho y hasta los más ricos mandan a su chófer a cobrar, o sea ¿ustedes creen que lo van a regalar el dinero, que lo van a tirar?“, agrega.

La mamá de Poncho de Nigris cobró su pensión del gobierno y recibió críticas en redes sociales. (Foto: Cuartoscuro/ Facebook Poncho de Nigris)

Mamá de Poncho de Nigris se molesta por video viral cobrando Pensión del Bienestar

En su perfil de Instagram, la mamá de Poncho de Nigris retomó el tema y se dijo molesta por todo lo que usuarios en redes sociales decían sobre ella por cobrar la Pensión del Bienestar para Adultos Mayores.

Leticia Guajardo asegura que en su tarjeta de crédito debe alrededor de 250 mil pesos, que tiene deudas y, además de su casa, hay otras situaciones familiares que derivan en gastos fijos semanales.

“Está mi mamá ahorita ya más enferma, no puede caminar, entonces ya tuvieron que ponerle enfermera y todo y entre todos estamos pagando, y ahora pues son 4 mil mensuales más. Aparte me compro mis medicinas del azúcar que valen mil pesos la caja, me duran una semana, ahorita tengo que ir a comprar más", dice.

Su situación económica, aunada al hecho de que la exhibieran en redes sociales por cobrar su derecho a pensión del gobierno federal, la hizo sentir molesta.