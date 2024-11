Ángela Aguilar aborda falso feminismo y empoderamiento como ‘Mujer del año': ‘Hablan de lo que no saben’

‘No te contaron mal’: Ángela Aguilar recibe premio como ‘Mujer del año’ por una revista, pese a que la audiencia no estuvo de acuerdo e incluso se recolectaron firmas para que le retiraran dicho título, mismo que se refrendó este miércoles en una entrega de galardones.

“Nosotros premiamos el talento y estilo musical único que han llevado a Ángela Aguilar a ser una de las artistas más prometedoras de la música regional mexicana”, escribió la revista en redes sociales.

Además, en el evento realizado el 13 de noviembre, la hija de Pepe Aguilar aprovechó para dar un breve discurso en el evento donde también recibieron reconocimientos famosas como Galilea Montijo, Bu Cuarón y Dulce María, por mencionar algunas, en el que aseguró que no se sentía merecedora del título, pero trabajaría para ello.

Antes de recibir en sus manos el premio, Ángela Aguilar dio una entrevista para la revista Glamour, misma que se encargó de otorgar dichos reconocimientos a las mujeres influyentes en distintos ámbitos como la música, el espectáculo y emprendimiento.

La esposa de Christian Nodal recibió su premio en la categoría ‘Música Regional', pese a que en los últimos meses se ha visto involucrada en polémicas precisamente por su relación y matrimonio con el intérprete mexicano.

Ángela fue nombrada como una de las 'Mujeres del año' por una revista. (Foto: @glamourmexico)

Ángela Aguilar habla de atacar el ‘falso feminismo’ como ‘Mujer del año’

Cuando se le cuestionó a Ángela Aguilar, nombrada ‘Mujer del año’, sobre la responsabilidad social que implica ser mujer en la actualidad, no dudó en decir que es mucha, y enfatizó en las problemáticas que considera más relevantes.

“Este es un momento crucial para generar un cambio significativo. Hay problemas como el falso feminismo, los ataques entre mujeres, la violencia de hombres contra mujeres”, señaló.

Para la intérprete de ‘Gotitas saladas’ es importante abordar desde su plataforma este tipo de temas que ella considera como problemáticos, aunque no dio más explicaciones del porqué los ve así o la forma en que ella los trata.

“Creo que es nuestro deber, como personas con una audiencia más amplia, hablar sobre estos temas y no tapar el sol con un dedo (…) Podemos poner nuestro granito de arena para abordar causas sociales, como el feminismo y el empoderamiento”, compartió.

Luego de recibir el nombramiento Ángela Aguilar dijo que se siente poco merecedora del título e indicó que ha sido complicado ser un buen ejemplo. (Foto: Cuartoscuro)

Ángela Aguilar habla sobre los ataques a su persona

Tras hablar sobre este tema, también abordó que ella misma ha sido víctima de este tipo de violencias, sobre todo en los últimos años en los que las redes sociales ‘estallaron’ en popularidad.

Para Ángela, hermana de Aneliz Aguilar, los comentarios sobre su vida personal han repercutido inevitablemente en su vida profesional, pero busca restarle importancia a lo que la gente opine.

“He vivido muchas cosas en estos últimos tres años, desde rumores falsos hasta el impacto de los deep fakes, que para mí fue muy fuerte. Aprendí que la gente hablará de lo que no sabe, y no es mi responsabilidad explicarles nada. Si quiero hacerlo, lo haré, pero no tengo necesidad de justificarme".

Aunque admitió que los comentarios negativos sí le afectan, busca restarles importancia porque, asegura, estos no la definen ni hablan de lo que es en realidad.

“Al estar en el ojo público, a menudo sentí la necesidad de justificarme. Sin embargo, estos últimos meses he comprendido que lo más importante es que las personas que son significativas para ti sepan quién eres y por qué tomas las decisiones que tomas. Las opiniones de los demás realmente no son válidas ni importantes“, aseguró la integrante de la dinastía Aguilar.

Ángela Aguilar considera que las opiniones de los demás sobre ella no son importantes. (Foto: YouTube / Christian Nodal)

Ángela Aguilar habla sobre el empoderamiento femenino

Para la cantante de música regional mexicana, el empoderamiento femenino resulta crucial no solo para ella, también para todas las mujeres. De hecho, considera que invalidar las opiniones de los demás sobre su persona, es parte de ese proceso.

“Entender que debemos dejar atrás ciertas cosas y empoderarnos desde lo que sabemos y conocemos de nosotras mismas”, mencionó.

Parte de lo que Ángela Aguilar considera empoderamiento femenino, está el tema de la toma de decisiones y el hecho de no arrepentirse sobre lo que una decide hacer con su vida, ya sea en el ámbito personal o profesional.

“El empoderamiento femenino es muy importante porque ha habido mucha presión en torno a lo femenino. Representarte como realmente deseas merece mucha fuerza; es crucial hablar desde el corazón y hacer lo que sientes (…) es esencial no arrepentirse de las decisiones que tomas. Si las haces con el corazón, no hay motivo para arrepentirse", agregó.