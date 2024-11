Daniel Bisogno, diagnosticado con bacteria después de trasplante de hígado: ‘Podría regresar al hospital'

El presentador de televisión Daniel Bisogno continúa lidiando con problemas de salud debido a una infección bacteriana que le ha impedido retomar su trabajo en Ventaneando .

Según informó su hermano, Alex Bisogno , el conductor fue dado de alta el pasado 10 de noviembre, aunque una nueva complicación podría llevarlo nuevamente al hospital.

Daniel Bisogno de nuevo recayó en un problema de salud por su trasplante de riñón. (Foto: Instagram @bisognodaniel) (Instagram @bisognodaniel)

¿Qué enfermedad tiene Daniel Bisogno?

Alex Bisogno, hermano del conocido ‘Muñeco’, detalló que las recientes complicaciones surgieron después de su trasplante de hígado señalando que la estabilidad de Daniel se encuentra comprometida debido a una bacteria.

“Después de un trasplante de hígado, todo se maneja con cuidado. Afortunadamente, las razones por las que ha regresado al hospital eran situaciones previstas. Daniel tiene muy pocos anticuerpos para evitar el rechazo del órgano, lo cual trae otras consecuencias”, explicó Alex en un breve encuentro con los medios durante un evento de Successful People Award.

El hermano del conductor de Ventaneando comenzó a sentir los malestares cuando se dirigía a TV Azteca y fue la propia Paty Chapoy quien pidió que fuera llevado de inmediato al hospital.

Sobre el estado actual de Bisogno, Alex explicó que la infección bacteriana ha afectado su sistema inmunológico y actualmente se encuentra en su estómago, la cual también podría llegar a la sangre por la falta de anticuerpos.

“La doctora me dijo que todos tenemos bacterias buenas y malas en el organismo; las buenas no causan daño, pero las malas, sin anticuerpos, pueden reproducirse y generar problemas. Daniel, Dios no lo quiera, podría regresar al hospital en cualquier momento. Por ahora, debemos hacerle estudios y valoraciones semanales”, comentó Alex.

Daniel Bisogno estuvo internado por problemas de su trasplante de hígado. (Foto: Especial El Financiero)

Daniel Bisogno manda mensaje a ‘Ventaneando’ tras su hospitalización

El propio Daniel Bisogno, expareja de Cristina Riva Palacio ha expresado su deseo de regresar al programa y compartió un mensaje en su cuenta de X (antes Twitter), agradeciendo el apoyo de sus seguidores y del equipo de Ventaneando.

“¡Buen día, público querido! Aquí manifestándome como espíritu chocarrero para decirles que estamos prácticamente al cien, muriéndome de ganas de regresar a lo que amo ya, mi amado @VentaneandoUno, pero me han cuidado Pati Chapoy , tanto que vamos con pies de plomo, pero muy pronto”.

Según los hermanos Bisogno, el conductor no tiene presión por regresar a las actividades.

“La recomendación de los médicos es que Daniel tiene que regresar a trabajar, ya”, explicó Alex.