¿Cómo llegó Daniel Bisogno a ‘Ventaneando’? Así fue su debut en el programa de TV

Tras casi dos semanas de ausencia en Ventaneando, Daniel Bisogno regresó al programa de espectáculos y compartió a compañeros y audiencia los problemas de salud que lo llevaron al hospital.

El conductor relató a Pati Chapoy y Pedrito Sola que después de ser sometido de emergencia a una cirugía tuvo que quedarse varios días más por recomendación de los médicos, ya que requería un monitoreo regular.

“Tiene que quedarse unos días a terminar de aterrizar todo lo que sucedió porque no fue nada sencillo, no le sacaron la muela. Lo que está pasando es algo realmente delicado y serio”, recordó Pati.

En las emisiones de días pasados, Pati Chapoy compartía noticias sobre Bisogno y algunos detalles de su recuperación.

Esta es la primera vez que uno de los conductores se ausenta durante varios días por graves complicaciones de salud. La triada Chapoy, Bisogno, Sola han conducido el programa durante más de 20 años. Esta es la historia de cómo Bisogno comenzó en la famosa producción.

Daniel Daniel Bisogno fue operado de emergencia a finales de mayo. (Foto: Instagram / @bisognodaniel)

Bisogno y su llegada a Ventaneando

El conductor detalló en una entrevista con Mara Castañeda que Angélica Vale, (su prima) y Angélica Ortiz (su tía abuela) intentaron convencer a Pati Chapoy de recibirlo en su programa.

Sin embargo, la persona que ayudó a concretar su entrada a Ventaneando fue Pedrito Sola. El economista escuchó la locución de Daniel en una estación de radio, lo que llamó su atención. Posteriormente lo recomendó con Chapoy.

Sin embargo, su comienzo en la televisión fue en Tempranito, programa matutino, no en Ventaneando.

Daniel Bisogno y Pedro Sola son compañeros en el programa 'Ventaneando'. (Instagram / @tiopedritosola)

La oportunidad de Bisogno llegó en 1997, cuando Pati tuvo que ausentarse del programa para atender algunos temas legales. Daniel entró para suplirla surante algunos días y gracias a su desempeño y conexión con la audiencia logró que su participación temporal fuera definitiva.

En una entrevista para Pinky Promise, Pati Chapoy complementó la historia, no tan conocida, de la entrada de Bisogno. La periodista compartió que no tuvo muchas dudas al inicio con Bisogno; Chapoy confesó que sus dudas se inclinaron por la ‘presentación’ de Daniel, pues le daba la impresión de que no se bañaba.

Además, en ese momento, consideró que Daniel era muy joven para ser conductor.

“¿Sabes cómo llegó? Haz de cuenta que no se bañó en días. Unos pants que yo creo que no los había lavado ni planchado él, hace días. Traía pelito largo y chanclas”, comentó Pati.

Pati Chapoy dio actualizaciones sobre el estado de salud de Daniel Bisogno. (Instagram/@chapoypati)

¿Por qué hospitalizaron a Daniel Bisogno?

Después de varios meses con problemas de salud y tras muchos estudios clínicos, el conductor fue hospitalizado a finales de mayo por un cuadro hepático provocado por várices en el esófago.

Daniel reveló que hace tres años comenzaron sus problemas de salud, cuando inició un tratamiento para bajar de peso.

“Conocí una especialista en nutrición... de pesar 125 kilos, llegué a pesar 92, estamos hablando de casi 40 kilos, empecé a sentirme muy bien en el espejo, pero muy mal fuera del espejo”, comentó el conductor.

Sin embargo, Bisogno señala que los efectos secundarios afectaron sus salud y lo pusieron en riesgo:

“Empecé a sentirme débil... de repente vino un susto muy fuerte en mi vida, se me disparó el azúcar. Yo no le di importancia, llegó con esta nutrióloga y a partir de ahí vienen cambios de mi vida físicos y emocionales...”.

Su ingreso al quirófano fue a causa de várices en el esófago, padecimiento que de no ser atendido puede poner en riesgo la vida del paciente.

“Se le reventaron unas várices del esófago, lo tuvieron que intervenir para pegarlas y empezar a ligar las que estaban a punto de reventarse”, comentaron sus compañeros de programa.

El sitio especializado de Mayo Clinic explica que las várices son venas agrandadas que se forman en el sistema circulatorio, lo cual puede bloquear el flujo de la sangre por un coágulo o tejido fibroso en el hígado que, como consecuencia, provoca a la sangre ir a los vasos sanguíneos más pequeños que se pueden romper.