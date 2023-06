Daniel Bisogno habla de su salud, creyó que tenía VIH: ‘Me solté a llorar’

“Todo empieza tiempo más atrás, donde empecé a sentirme mal”, explicó el conductor Daniel Bisogno en su programa de televisión, luego de que a finales de mayo fue hospitalizado en terapia intensiva.

El pasado 2 de junio fue dado de alta, Bisogno fue dado de alta y este 8 de junio habló con Pati Chapoy en Ventaneando sobre los obstáculos que ha tenido con su salud, incluyendo una sospecha de haber contraído VIH.

Actualmente, el conductor se encuentra en reposo tras su reciente hospitalización, sus compañeros de Ventaneando aseguraron que no fue un proceso fácil el que vivió Bisogno:

“Tiene que quedarse unos días a terminar de aterrizar todo lo que sucedió porque no fue nada sencillo, no le sacaron la muela. Lo que está pasando es algo realmente delicado y serio”.

Daniel Bisogno reapareció en redes a principios de junio. (Instagram / @bisognodaniel)

¿Qué le pasó a Daniel Bisogno?

En conversación con su compañera de Ventaneando, Bisogno habló sobre los problemas de salud que ha estado presentando desde hace alrededor tres años.

Un tratamiento para bajar de peso

Daniel Bisogno reveló que sus problemas de salud comenzaron cuando empezó a bajar de peso por medio del tratamiento de una especialista que conoció hace tres años.

“Hace tres años conocí una especialista en nutrición... de pesar 125 kilos, llegue a pesar 92, estamos hablando de casi 40 kilos, empecé a sentirme muy bien en el espejo, pero muy mal fuera del espejo”, Bisogno aseguró que en esa época tuvo un grave problema de salud:

“Empecé a sentirme débil... de repente vino un susto muy fuerte en mi vida, se me disparó el azúcar. Yo no le di importancia, llegó con esta nutrióloga y a partir de ahí vienen cambios de mi vida físicos y emocionales...”.

El conductor aseguró que sus malestares coincidieron con su divorcio y con algunas de sus actividades profesionales, como el arranque de la obra Lagunilla mi Barrio en la que “varias veces estuve a punto de desmayarme de la debilidad y no sabía que era”.

Bisogno reveló que fue en aquel entonces que sus médicos le recomendaron hacerse la prueba de VIH para descartar la enfermedad.

La prueba de VIH con falso positivo

Daniel Bisogno relata que, tras una temporada de presentar problemas de salud, en todos los exámenes médicos que se hizo salía que sus defensas estaban bajas.

Al principio sus médicos pensaron que se trataba de amibas, pero le pidieron que se hiciera un ultrasonido de hígado y una prueba del virus de la inmunodeficiencia humana (VIH).

Para hacerse la prueba del VIH, Bisogno optó por acudir a una clínica con poca gente para evitar llamar la atención; sin embargo, en aquel establecimiento le dieron un resultado falso positivo.

“Me la hice en ese momento [la prueba] y entonces era de ínfima categoría, le echan la gota y me dice el que atendía ‘para nosotros eso es positivo’. En ese momento me solté a llorar... le habló al doctor y me dice ‘¿en qué momento te dije que te fueras hacer la prueba ahí? Esas pruebas son de ínfima categoría’, me dijo ‘ven mañana y te haces la prueba aquí'”.

Daniel Bisogno fue internado después de que se le reventaran unas várices del esófago. (Instagram / @bisognodaniel)

El conductor luego fue al centro médico para realizarse la prueba y, tras un fin de semana de estar dudando si saldría positivo, llegó el resultado que aseguraba que no tenía VIH: “no tenía nada, nada absolutamente”.

Várices en el esófago

A finales de mayo, el conductor fue hospitalizado por un cuadro hepático provocado por unas várices en el esófago. Sus compañeros de Ventaneando dijeron lo siguiente sobre el problema médico de Bisogno:

“Se le reventaron unas várices del esófago, lo tuvieron que intervenir para pegarlas y empezar a ligar las que estaban a punto de reventarse”. A pesar de aquel padecimiento, en la actualidad Bisogno se encuentra en recuperación.

El sitio especializado de Mayo Clinic explica que las várices son venas agrandadas que se forman en el esófago. Este padecimiento puede bloquear el flujo de la sangre por un coágulo o tejido fibroso en el hígado que, como consecuencia, provoca a la sangre ir a los vasos sanguíneos más pequeños que se pueden romper.