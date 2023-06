‘Pedrito’ Sola habla de la salud de Daniel Bisogno: ¿Regresará pronto a trabajar?

El sábado 27 de mayo Daniel Bisogno fue hospitalizado de emergencia e internevido quirúrgicamente tras presentar un cuadro hepático.

“Se le reventaron unas várices del esófago, lo tuvieron que intervenir para pegarlas y empezar a ligar las que estaban a punto de reventarse”, comentó Pati Chapoy durante la transmisión del lunes de Ventaneando, programa donde Bisogno es uno de los conductores principales y se han ofrecido actualizaciones sobre el estado de salud de Daniel, como el hecho de que ya pasó a terapia intermedia.

Todavía se desconoce qué provocó eso, pues sigue sometiéndose a estudios, según detalló Pedro Sola durante un encuentro con distintos medios, en donde compartió algunos detalles sobre la salud de Bisogno.

“Es lo que están viendo, qué diablos pasó, pero por lo pronto ya está bien y operado”, aseguró en primera instancia el también economista, quien señaló que una baja de peso en poco tiempo podría ser la causa.

El conductor Daniel Bisogno sufrió de ruptura de varices esofágicas. (Foto: Shutterstock / Instagram @bisognodaniel)

“Tal parece que esta abrupta adelgazada le provocó un descontrol en el organismo por completo. Yo espero que no (tenga secuelas)”, agregó.

De hecho su recuperación ha sorprendido a sus compañeros. Sola incluso dijo que podría salir este viernes del hospital, según lo que le comunicó a la producción Christina, exesposa del conductor.

“Nos alarmó mucho a todos, pero afortunadamente habló Pati Chapoy con Christina, su exesposa, y nos dijo que estaba mucho mejor, que los doctores estaban muy contentos con el proceso y el desarrollo de este problema que tuvo. Seguramente el viernes saldrá del hospital”, afirmó.

¿Daniel Bisogno regresará a Ventaneando?

Una de las preguntas que le realizaron a Pedrito Sola es si su compañero de transmisión regresará pronto a la pantalla, y si bien dijo que Bisogno tenía la intención de reincorporarse el próximo lunes, no cree que Pati Chapoy, titular del programa vespertino, permita que lo haga.

“Dijo que ya quería ir a trabajar el lunes, pero yo no creo que vaya a trabajar el lunes. Por lo menos no creo que Pati Chapoy acepte y esté de acuerdo en que un hombre que acaba de salir de la terapia intensiva se siente en Ventaneando, no queremos que algo le pase”, señaló Sola.