Fernández Noroña presume su ‘visa dorada’: ¿Qué ingresos piden para otorgar esa tarjeta de crédito?

Noroña presumió una tarjeta de crédito en vez de una visa dorada para entrar a EU.

¿Qué Gerardo Fernández Noroña tiene una visa dorada? El senador de Morena respondió a las polémicas sobre su posibilidad de acceso a Estados Unidos, e incluso mostró un documento en sus redes sociales para ironizar al respecto.

Durante una de sus videocharlas mostró su plástico, que “es de oro”; sin embargo, no se trataba de una ‘visa dorada’ para entrar a Estados Unidos, sino de una tarjeta de crédito de BBVA asociada con VISA.

La muestra de la tarjeta ocurre luego de que asegurara que la visa estadounidense era algo “insustancial”, aunque hubiera opositores que quisieran calificarla como un “certificado de buena conducta”.

¿Qué requisitos se piden para la ‘visa dorada’ de Noroña?

Por lo que mostró en el video, la tarjeta bancaria dorada que mostró Noroña sería una Tarjeta Oro de BBVA.

Aunque Fernández Noroña tapó el nombre del banco, el diseño de la tarjeta es el que tiene la ‘A’ del banco se vio con el impacto de las luces.

Esta tarjeta de crédito pide como principal requisito un ingreso mínimo de 20 mil pesos.

para solicitarla, debes contar con estos documentos: Identificación oficial vigente, comprobante de domicilio de no más de tres meses de antigüedad y comprobantes de ingresos.

Esta tarjeta tiene una comisión de mil 151 pesos sin IVA, así como del 7 por ciento en caso de disposición de crédito en efectivo y un Costo Anual Total (CAT) de 68.3 por ciento sin IVA.

Algunos de sus beneficios son:

Puntos BBVA equivalentes al 11 por ciento de tus compras.

CVV dinámico.

Disposición de efectivo inmediato.

Tarjeta adicional.

Seguro gratuito de pérdida y demora de equipaje.

Seguro gratuito de compra protegida en caso de robo con violencia de bienes materiales con un valor superior a los 3 mil dólares.

Seguro de protección de precios, con reembolsos de diferencia si encuentras un artículo más barato en el mismo país.

Garantía extendida de un año adicional, otorgada por VISA.

¿Cuánto cuesta la verdadera visa dorada estadounidense?

Estados Unidos actualmente tiene un servicio de visa dorada con el que las personas pueden entrar al país en caso de que puedan cubrir sus gastos.

Llamada Trump Corporate Gold Card, se trata de “una visa que se otorga en función de las capacidades de las personas para aportar un beneficio sustancial a Estados Unidos.”

La solicitud comienza con una cuota de 15 mil dólares para que el Departamento de Seguridad Nacional realice un procesamiento para decidir si la persona solicitante es candidata a tener la visa dorada.

En caso de ser aprobada, y que se paguen diversas tarifas adicionales a tiempo, la visa dorada costará un millón de dólares como mínimo.

Al contar con esta visa americana, el Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos entregará una residencia permanente legal como titular de una visa EB-1 o EB-2 a los solicitantes aprobados.

Aunque esta visa para entrar a EU se obtiene tras realizar un pago millonario, las autoridades la pueden revocar en caso de encontrar riesgos criminales.

Los tiempos de espera para esta visa pueden ser de hasta un año o más, dependiendo de la disponibilidad de visas.