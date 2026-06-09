‘Anduvo de viaje en EU’: Ignacio Mier asegura que Adán Augusto sí tiene visa

Ignacio Mier y Adán Augusto López durante la discusión del Plan B de la reforma electoral en el Senado.

El senador de Morena, Adán Augusto Hernández, estuvo recientemente de viaje en Estados Unidos, aseguró Ignacio Mier Velazco, presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado, en conferencia de prensa.

“Él recientemente tuvo un destino…Ya no puedo decir, el respeto al viaje ajeno es la paz", comentó al ser cuestionado por el presunto retiro de visa de Estados Unidos al legislador tabasqueño.

Sin embargo, no quiso dar más detalles sobre el viaje, pero sí dijo que recientemente tuvo una operación.

“Él estuvo la semana pasada en una intervención en la vista, salió muy bien. Estaba muy contento de que va a ver mejor”, refirió el coordinador de Morena en el Senado.

El senador Adán Augusto López Hernández, quien antecedió a Mier Velazco en la presidencia de la Jucopo y coordinador de Morena en el Senado, ha sido cuestionado por que Hernán Bermúdez, quien fue su secretario de Seguridad cuando fue gobernador de Tabasco, fue procesado por el delito de huachicol.

Ignacio Mier critica difusión de noticias falsas

El líder parlamentario de Morena criticó que se mantengan estas narrativas de retiro de visas contra diversos funcionarios de Morena, así como los presuntos vínculos con el narcotráfico que acusa Estados Unidos contra 10 funcionarios de Sinaloa.

“Es claro que debe existir soberanía con las narrativas que garanticen la libertad de expresión. Hasta ahora ha formado parte de un trascendidos que apuntan más a una narrativa política que judicial, toda vez que no se ha presentado ninguna prueba, desde abril se hizo la solicitud con relación a 10 personas. No se ha dado cumplimiento, lo cual queda en terreno de la especulación”.

Aseguró que como Presidente del Senado no se llevará “al paredón político” a ningún integrante de la cámara, si no existen pruebas, dado que el senador Enrique Insunza, está entre esos acusados por Estados Unidos.