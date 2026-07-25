FGR confirma investigación por cena de la FIFA en Castillo de Chapultepec; descarta conducta ilícita

La FGR confirmó que llevó a cabo una investigación por la cena organizada por la FIFA en el Castillo de Chapultepec.

La Fiscalía General de la República (FGR) confirmó que mantiene una investigación derivada de la denuncia presentada por investigadores del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) por la cena organizada por la FIFA en el Castillo de Chapultepec el pasado 10 de junio.

Sin embargo, precisó que, hasta el momento, las diligencias realizadas no han acreditado la existencia de alguna conducta ilícita.

La dependencia hizo estas precisiones como respuesta a una publicación de El Universal, en la que se difunde la existencia de una investigación relacionada con el evento realizado en el recinto histórico, donde se celebró una gala previo al Mundial de Futbol 2026.

La investigación salió a la luz a partir de una respuesta del INAH a una solicitud de transparencia, en la que el instituto reservó información vinculada con el caso por encontrarse bajo investigación.

FGR no encuentra delito en cena de la FIFA en Chapultepec

A través de un comunicado, la FGR explicó que la denuncia fue presentada en junio por profesores investigadores del INAH ante el Ministerio Público Federal (MPF), lo que dio lugar a la realización de diversas diligencias.

“Luego de que profesores investigadores del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) presentaron el pasado mes de junio una denuncia de hechos ante el Ministerio Público Federal (MPF), esta institución, de acuerdo con sus atribuciones, llevó a cabo diversas diligencias”, indicó la Fiscalía.

No obstante, añadió que “los actos de investigación realizados hasta este momento no han establecido alguna conducta al margen de la ley”, por lo que, hasta ahora, no existen elementos que acrediten la comisión de un delito.

La denuncia fue promovida por investigadores del INAH, quienes cuestionaron el uso del Castillo de Chapultepec para un evento privado de la FIFA y solicitaron que se investigara si la autorización vulneró disposiciones legales relacionadas con la protección del patrimonio histórico y el uso de bienes nacionales.

Entre las normas señaladas por los denunciantes se encuentran la Constitución, la Ley General de Bienes Nacionales y la Ley Federal sobre Monumentos y Zonas Arqueológicos, Artísticos e Históricos.

FIFA pagó más de un 1 mdp por usar Castillo de Chapultepec

El caso generó controversia después de que la presidenta Claudia Sheinbaum confirmara que la FIFA realizó un pago superior a un millón de pesos por el uso del recinto, al señalar que se trató de un evento de diplomacia cultural en el marco de la organización del Mundial 2026.

El pasado 20 de junio, el INAH sostuvo en un comunicado que el evento se realizó conforme a la normativa aplicable y mediante el pago de los derechos correspondientes. Aseguró, además, que la actividad contribuyó a promover la cultura mexicana y que se tomaron las medidas necesarias para “garantizar la preservación del inmueble patrimonial”.