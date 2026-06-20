INAH defiende cena de la FIFA en el Castillo de Chapultepec: ‘Promovió el patrimonio cultural de México’

La FIFA pagó más de un millón de pesos por el uso del Castillo de Chapultepec para una cena previa al Mundial de 2026.

El Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) defendió la realización de una cena organizada por la FIFA en el Castillo de Chapultepec el pasado 10 de junio, al asegurar que el evento cumplió con todas las medidas de preservación del inmueble y contribuyó a la promoción de la cultura mexicana.

A través de un comunicado difundido este viernes, el organismo señaló que la actividad “tuvo el propósito de promover el patrimonio cultural de México en el marco de la Copa Mundial de la FIFA 2026 ante más de 200 representantes de distintos países”.

El INAH también puntualizó que la FIFA cubrió los costos de la organización, así como el pago de derechos por un monto superior al millón de pesos, y sostuvo que cumplió las normativas vigentes para este tipo de espacios.

Asimismo, sostuvo que se tomaron las medidas necesarias para “garantizar la preservación del inmueble patrimonial”.

El instituto recordó que el Castillo de Chapultepec, como uno de los edificios más representativos de la historia mexicana, también ha sido sede de otros encuentros culturales, académicos y diplomáticos, tanto de carácter nacional como internacional.

El pronunciamiento surge luego de que la cena de gala organizada por la FIFA generara críticas y cuestionamientos sobre el uso de uno de los recintos históricos más emblemáticos del país.

¿Por qué la FIFA realizó una cena en el Castillo de Chapultepec?

La polémica comenzó después de que la presidenta Claudia Sheinbaum confirmara que la FIFA rentó el Castillo de Chapultepec para llevar a cabo una cena de gala como parte de las actividades previas a la Copa Mundial de Futbol.

Durante su conferencia matutina del 18 de junio, la mandataria explicó que el organismo internacional pagó más de un millón de pesos por el uso del recinto y aclaró que su participación se limitó a ofrecer un saludo de bienvenida a los asistentes.

También señaló que este tipo de espacios pueden ser utilizados para eventos especiales siempre que exista autorización de las autoridades competentes.

La cena reunió a directivos de la FIFA, funcionarios, gobernadores y exfutbolistas como parte de las actividades protocolarias vinculadas a la organización de la Copa del Mundo que México compartirá con Estados Unidos y Canadá.

Sin embargo, la realización del evento provocó inconformidad entre algunos trabajadores e investigadores del INAH, quienes cuestionaron la utilización de un monumento histórico para una actividad privada y anunciaron acciones legales para revisar la legalidad de la autorización otorgada.

Pese a las críticas, el instituto reiteró que la cena se llevó a cabo conforme a la normatividad aplicable y sostuvo que, además de preservar la integridad del inmueble, contribuyó a difundir la imagen cultural de México ante actores clave vinculados con el Mundial de 2026.