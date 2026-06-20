‘Yo, Claudia’: The Guardian destaca a Sheinbaum como la ‘líder de izquierda más popular del mundo’

La edición de esta semana de la revista de The Guardian Weekly está dedicada a la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, a quien destacan como la líder de izquierda más popular del mundo, así como de gobernar el país más “macho” de Latinoamérica.

Bajo el título de “Yo, Claudia”, el texto resalta que la presidenta mexicana mantiene una aprobación arriba del 70 por ciento dos años después de haber ganado la elección presidencial de 2024 y de convertirse en la primera mujer en encabezar el Poder Ejecutivo de México.

“Claudia Sheinbaum debe estar haciendo algo bien”, dice el texto escrito por Rachel Nolan en la edición semanal del medio británico.

¿De qué habla el artículo de The Guardian sobre Claudia Sheinbaum?

El texto de The Guardian, que escribió Rachel Nolan, comienza con la presentación de la modista de la presidenta Claudia Sheinbaum. Olivia Trujillo quien confeccionó los trajes con los que se presenta la mandataria en todos los eventos e incluso el que usó en su rendión de protesta el pasado 1 de octubre de 2024.

Olivia Trujillo cuenta que también diseñó y cosió el vestido de novia que usó la presidenta cuando se casó con su “viejo amor” Jesús María Tarriba; agrega que el vestido que utilizó Sheinbaum en su toma de protesta contaba con una copia por si alguien le lanzaba algo.

“Hay gente mala por ahí”, cuenta y agrega que tiene un reclamo contra la presidenta, pues no ha acudido a probarse los trajes y vestidos que le confecciona, pues cuando los termina son trasladados directamente a Palacio Nacional y no se le hacen ajustes.

“¡Nunca, ni una sola vez, se ha probado una prenda conmigo!”, cuenta Olivia Trujillo. “Cualquier mujer normal se prueba la ropa cuando se trata de algo importante, como un vestido de novia”, agrega.

El artículo completo se puede leer en su edición The Guardian Weekly que salió el viernes 19 de junio. (Foto: Cuartoscuro) (Presidencia)

The Guardian destaca popularidad de Claudia Sheinbaum

El medio británico The Guardian destaca que la presidenta Claudia Sheinbaum es una de las líderes democráticamente electas con mayor popularidad en el mundo.

“Su nivel de aprobación ronda o supera el 70 por ciento y destaca frente a la ola de dirigentes conservadores y de extrema derecha que han llegado al poder en distintos países del continente americano en los últimos años”, señala en el artículo.

Incluso la llama “fuente e inspiración” para muchos sectores de izquierda alrededor del mundo. “También ha recibido elogios por la forma en que ha manejado la relación más compleja e importante del país: la que mantiene con su vecino del norte”.

Las relaciones bilaterales con Estados Unidos han sido clave durante su mandaro, pues coincidió con la llegada de Donald Trump por segunda vez a la Casa Blanca.

El mismo republicano ha destacado las conversaciones con la mandaria mexicana y no ha reparado en elogiarla; sin embargo, también ha asegurado que “tiene miedo” de los cárteles de droga y que son estos quienes gobiernan el país.

Además, el mandato de la sucesora de Andrés Manuel López Obrador coincide con las negociaciones para renovar el tratado de libre comercio entre México, Estados Unidos y Canadá.

“Su capacidad para administrar los tiempos durante las negociaciones arancelarias con Donald Trump el año pasado fue vista como una muestra de su actitud característica, que ella misma denomina ‘cabeza fría’: serenidad y control bajo presión”, señala Nolan.

La vocación académica de Sheinbaum

En el texto “Yo, Claudia”, se resalta la vocación académica de Claudia Sheinbaum, quien es Ingeniera Física por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) y también cuenta con una Maestría y el Doctorado en Ingeniería en Energía.

“Sheinbaum conserva una marcada vocación académica”, dice el artículo y narra que una persona que trabaja con ella contó que la presidenta le recomendó ver una presentación que ella realizó en YouTube el año pasado para convencer a Estados Unidos de que el tráfico de fentanilo procedente de México estaba disminuyendo.

Según el relato, la exposición estaba llena de gráficos, datos detallados y explicaciones minuciosas. “Existe un amplio consenso en que Sheinbaum presta atención extrema a los detalles y ejerce una supervisión constante de los asuntos gubernamentales”, indica.

Entre los temas que enlista The Guardian en su edición semanal destaca el reconocimiento de Claudia Sheinbaum de convertirse en presidenta “en un país tradicionalmente marcado por el machismo”.

El artículo completo se puede leer en su edición The Guardian Weekly que salió el viernes 19 de junio.