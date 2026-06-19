Conferencia ‘mañanera’ de Claudia Sheinbaum hoy 19 de junio de 2026: Síguela aquí en vivo

La presidenta Claudia Sheinbaum encabeza su conferencia ‘mañanera’ de este viernes 19 de junio desde Palacio Nacional, donde se prevé que la mandataria sea cuestionada sobre los resultados del partido de México vs. Corea del Sur.

¿Qué pasó en la conferencia de Claudia Sheinbaum hoy 19 de junio?

La conferencia de la presidenta Sheinbaum inicia todos los días a las 7:30 horas y los viernes se presenta la sección ‘Suave patria’.

Claudia Sheinbaum: Lo último de su conferencia ‘mañanera’ del jueves