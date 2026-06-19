Conferencia ‘mañanera’ de Claudia Sheinbaum hoy 19 de junio de 2026: Síguela aquí en vivo

La presidenta Claudia Sheinbaum encabeza su conferencia ‘mañanera’ de este viernes 19 de junio desde Palacio Nacional, donde se prevé que la mandataria sea cuestionada sobre los resultados del partido de México vs. Corea del Sur.
¿Qué pasó en la conferencia de Claudia Sheinbaum hoy 19 de junio?
La conferencia de la presidenta Sheinbaum inicia todos los días a las 7:30 horas y los viernes se presenta la sección ‘Suave patria’.
Claudia Sheinbaum: Lo último de su conferencia ‘mañanera’ del jueves
- La presidenta Claudia Sheinbaum apareció junto a Gianni Infantino durante la fiesta de FIFA en el Castillo de Chapultepec, y la mandataria aclaró que el recinto fue rentado. Esto luego de la difusión de un video donde aparece la mandataria.
- Además, dejó en suspenso la posibilidad de la ampliación del plazo para registrar las líneas celulares debido a que dependerá del avance del proceso durante esta semana. A menos de 15 días de la fecha límite, el Gobierno federal definirá si otorga una prórroga para evitar que usuarios queden incomunicados.
- Sheinbaum pidió a las autoridades estadounidenses desplegar personal militar en su territorio para frenar el tráfico de armas hacia México, luego de que JD Vance, vicepresidente de Estados Unidos, planteara la posibilidad de realizar acciones terrestres contra el narcotráfico.
- Consideró que “no hay que engancharse” con las declaraciones del presidente de EU. “El pueblo de México sabe que estamos trabajando y eso es lo que a mí me importa”, sostuvo.
- También minimizó el reporte sobre presuntos casos de esclavitud contra integrantes de comunidades originarias en la Sierra Tarahumara, en Chihuahua, a manos del crimen organizado para realizar trabajos forzados.
- La mandataria confirmó la reunión con el rey de España, Felipe VI, en la que planea insistir en la importancia de los pueblos originarios de México.
- José Merino, titular de la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones, anunció la implementación de un chat disponible las 24 horas del día para realizar trámites comunes, entre ellos la obtención de la Clave Única de Registro de Población (CURP).