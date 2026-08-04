Fuertes lluvias se instalan en el oriente del Edomex; Activan alerta en CDMX por inundaciones

Fuertes lluvias al oriente de la CDMX y del Edomex provocaron inundaciones y encharcamientos en algunas vialidades. (Redes sociales).

Las intensas lluvias al oriente del Estado de México provocaron inundaciones en los municipios de Los Reyes La Paz, Chalco e Ixtapaluca. La carretera México-Texcoco, a la altura del metro Santa Martha, en los límites con la alcaldía Iztapalapa, se anegó tras las precipitaciones, causando congestión vehicular.

Otra de las afectaciones se reportó a la altura de los Arcos, la entrada de Los Reyes, en el kilómetro 25 de la vialidad, donde la lluvia se estancó varios metros.

En la zona alta del mismo municipio, la corriente del agua afectó a comerciantes de un tianguis que se instala los días martes en la colonia San José de las Palmas.

Videos difundidos en redes sociales por vecinos y conductores muestran las inundaciones de la zona y las fuertes corrientes de agua que causaron las lluvias.

Activan alerta amarilla en Iztapalapa y marcha de seguridad en la Línea A

La Secrtetaría de Gestión de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC) activó la Alerta Amarilla por pronóstico de lluvias fuertes y posible caída de granizo para la tarde y noche del martes en Iztapalapa, Xochimilco, Coyoacán, Tlalpan, Milpa Alta y Tláhuac.

El Sistema de Alerta Temprana de la SGIRPC dio a conocer que se esperan rachas de viento que podrían alcanzar los 50 a 59 km/h.

“Por ello se recomienda a la población guardar o retirar objetos que puedan caer por la acción de los vientos; evitar subir a azoteas, andamios o cornisas; mantenerse alejados de postes de telefonía o eléctricos, así como extremar precauciones al conducir por la posible caída de ramas o árboles”, explicó Protección Civil.

El Metro de la Ciudad de México (CDMX) informó que debido a la lluvia se implementa marcha de seguridad en la Línea A, una medida que reduce la velocidad de los trenes para garantizar un trayecto seguro. El paradero de Santa Marta también presentó encharcamientos.

Las autoridades hicieron un llamado a que, ante cualquier emergencia, la población se comunique a los siguientes teléfonos: