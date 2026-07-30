Edomex reduce 30% los delitos de alto impacto durante el primer semestre del 2026

El Estado de México registró una disminución del 30 por ciento en los delitos de alto impacto durante el primer semestre de 2026, en comparación con el mismo periodo de 2025, de acuerdo con cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), presentadas durante la Mesa de Paz, encabezada por la gobernadora Delfina Gómez Álvarez.

La gobernadora estatal atribuyó este avance al trabajo coordinado entre los tres órdenes de gobierno y al seguimiento permanente que se realiza en las Mesas de Paz.

“Seguiremos haciendo equipo por tu tranquilidad y la de tus seres queridos”, expresó.

Esta reducción coincide con una mejora en la percepción ciudadana sobre la seguridad dada a conocer por la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana (ENSU), del INEGI, en donde se destaca que las ocho ciudades mexiquenses evaluadas registraron un incremento en la percepción de seguridad por parte de la ciudadanía.

El mayor avance se registró en Ciudad Nezahualcóyotl, donde la percepción de inseguridad pasó de 55.5 a 41.3 por ciento, una reducción de 14.2 puntos porcentuales. También se reportaron mejoras en Atizapán de Zaragoza (-10.8 puntos), Naucalpan (-9.8), Ecatepec (-8.9), Cuautitlán Izcalli (-6.9), Toluca (-4.5), Tlalnepantla (-1.5) y Chimalhuacán (-1.0).

Cabe señalar que dichos avances se presentan en municipios donde opera el Plan Oriente y el Mando Unificado, estrategia impulsada por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo en coordinación con el Gobierno del Estado de México, mediante acciones de inteligencia, despliegues operativos y vigilancia permanente en zonas prioritarias.