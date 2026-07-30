Concacaf ‘se le rebela’ a Infantino: Rechaza por unanimidad propuesta de inversión privada de la FIFA

La Confederación de Norteamérica, Centroamérica y el Caribe de Futbol (Concacaf) rechazó por unanimidad la propuesta del presidente de la FIFA Gianni Infantino para vender participaciones de la Copa del Mundo y otros torneos del organismo a inversores privados mediante la creación de FIFA Forward Enterprise (FFE).

“Concacaf y sus 41 asociaciones miembro han rechazado la propuesta. Concacaf se reafirma en que el futuro del futbol —y su principal activo— debe permanecer en manos de la familia del futbol”, señaló el organismo en un comunicado emitido tras una reunión extraordinaria.

Las federaciones nacionales afiliadas a la Concacaf se reunieron este jueves para analizar la iniciativa de Infantino de crear FFE, una filial que busca captar hasta 4.2 mil millones de dólares en una primera ronda de inversión, con una valoración de 20 mil mdd, mediante la incorporación de inversionistas de largo plazo con participaciones minoritarias.

La FIFA ha rechazado que la Copa del Mundo o su gestión estén en venta. El organismo sostiene que los recursos obtenidos por FFE se distribuirían entre las federaciones a través del programa FIFA Forward, cuyo financiamiento pasaría de 8 mdd por asociación en el ciclo 2023-2026 a 20 mdd para el periodo 2027-2030, más un pago extraordinario de otros 20 mdd.

“Durante la reunión, los miembros expresaron profundas preocupaciones sobre la ausencia del debido proceso alrededor de la propuesta, la fecha límite artificialmente impuesta y la ausencia de cualquier revisión o aprobación de los organismos de gobierno de FIFA. Además, se cuestionó la necesidad de capital privado para financiar programas nuevos y existentes de la FIFA después del Mundial más rentable de la historia”, indicó el comunicado.

Tras el análisis, la Concacaf pidió mayor transparencia y una gobernanza adecuada, además de evaluar cómo podrían utilizarse las reservas de la FIFA para incrementar la inversión en el desarrollo del futbol en la región. Asimismo, recordó que cualquier iniciativa de esta naturaleza debe seguir los procedimientos establecidos en los estatutos del organismo.

UEFA amenaza con no participar en torneos de la FIFA

La postura de la Concacaf llegó horas después de que la UEFA aprobara boicot contra la FIFA: sus asociaciones miembro no participarán en sus competencias mientras la propuesta permanezca vigente. La decisión fue tomada tras una reunión convocada para analizar el proyecto de FFE.

“Como resultado del debate de hoy, ninguna selección nacional de la UEFA participará en ninguna competición de la FIFA mientras estas propuestas sigan vigentes, a menos que dicha propuesta se haya abandonado por completo y se hayan dado garantías vinculantes de que la FIFA nunca más abrirá su gobernanza ni sus competiciones a la propiedad privada”, señaló el organismo europeo.

“La UEFA y sus federaciones nacionales no participarán en las competiciones de la FIFA. La UEFA y sus 55 federaciones miembro se mantienen unidas. Rechazamos de forma unánime e inequívoca la propuesta de la FIFA de transferir participaciones de propiedad de la Copa del Mundo y de otras competiciones de la FIFA a inversores privados”, refrendaron en el comunicado en sus redes sociales.