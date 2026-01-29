El Mundial más grande (y más caro) de la historia

El 11 de junio, en el legendario, y ahora rebautizado Estadio Banorte, los equipos de México y Sudáfrica darán inicio a la Copa del Mundo de futbol más grande de la historia. Será la edición más ambiciosa, tanto en términos deportivos dado el incremento de equipos de 32 a 48, como en los precios de las entradas para los asistentes.

Las naciones anfitrionas, entre ellas Estados Unidos y Canadá, no atraviesan su mejor momento futbolístico. Las grandes estrellas escasean en los tres países, que presumen pocos nombres entre los equipos de élite mundial. Su rol, más que protagónico, será el de animadores.

España se erige como el favorito de las mayorías para hacerse con su segundo título mundial, gracias a una nueva generación dorada de jugadores jóvenes que ya probaron el éxito de una Eurocopa. Brasil, históricamente dominante en las Américas, vuelve a soñar con el trofeo tras casi un cuarto de siglo sin tocarlo.

Francia, Portugal, Alemania y el vigente campeón, Argentina, son también serios contendientes en el papel para llevarse el torneo.

Aunque el formato ampliado de participantes ha sido cuestionado por aficionados y analistas, también es cierto que abre la puerta a sorpresas: triunfos inesperados frente a gigantes distraídos, a manos de selecciones debutantes como Curazao y Uzbekistán. Las calles mexicanas recibirán a miles de visitantes de al menos seis naciones distintas, lo que garantiza entusiasmo dentro y fuera de la cancha.

Desde luego, siempre que los precios lo permitan. Las entradas para cualquiera de los 13 partidos que se disputarán en México superan con creces lo que los aficionados locales suelen pagar por eventos deportivos, con la excepción del Gran Premio de la Ciudad de México de la Fórmula 1. Algunos paquetes que incluyen los tres partidos de la primera ronda de la selección mexicana superan el millón de pesos.

La elección está entre ver jugar a un equipo que decepcionó hace cuatro años o pagar el enganche de una casa.

