Wall Street arranca en niveles récord pese a falta de acuerdo de paz entre EU e Irán: ¿Cómo opera HOY?

Dos de los principales índices accionarios en Wall Street se mantienen en niveles récord a pesar de que Estados Unidos e Irán no lograron alcanzar un acuerdo para poner fin al conflicto armado en Medio Oriente.

El Nasdaq registra un aumento de 0.17 por ciento, en los 26 mil 288.34 enteros, le sigue el S&P 500 con 0.10 por ciento, en las 7 mil 406.89 unidades, y el Dow Jones con 0.07 por ciento más, ronda en los 49 mil 638.06 puntos.

“Anticipamos que la falta de progreso durante el fin de semana para lograr un acuerdo en Medio Oriente, el temor de un prolongado choque inflacionario global que ello conlleva, limite el apetito por riesgo durante la sesión”, detallan analistas de Grupo Financiero Ve por Más.

¿Cómo funcionan las bolsas en México y Europa HOY 11 de mayo?

La apertura de las bolsas en México muestra números verdes. Para el caso del índice principal de la Bolsa Mexicana de Valores, S&P/BMV IPC, el aumento es de 1.14 por ciento, en un nivel de 70 mil 650.06 enteros, y para el FTSE-BIVA de la Bolsa Institucional de Valores el avance es de 0.81 por ciento, en los mil 409.70 puntos.

Del lado de Europa, el FTSE 100 de Londres es el único que suma 0.33 por ciento, con 10 mil 267.04 enteros, mientras que el CAC 40 de Francia con 0.96 por ciento menos, se coloca en las 8 mil 35.23 unidades, seguido por el DAX en Alemania con 0.19 por ciento menos, en los 24 mil 293.38 puntos, y el IBEX 35 de España que cede 0.17 por ciento, ronda en los 17 mil 855.90 enteros.

Así cotizan los precios del petróleo HOY 11 de mayo

Mientras tanto, en el mercado internacional de petróleo los crudos marcadores reflejan incrementos de 2.39 por ciento para el West Texas Intermediate, en los 97.64 dólares por barril, mientras que el referencial Brent sube 2.51 por ciento, alrededor de los 103.81 billetes verdes por barril.