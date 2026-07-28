‘Infantino cruzó una línea que no debía’: ‘Fulminan’ propuesta de FIFA de vender acciones del Mundial

La gestión de Infantino al frente de la FIFA fue cuestionada por su acercamiento con Donald Trump.

La UEFA advirtió a la FIFA de que hay “límites que las instituciones del fútbol nunca deben cruzar” después de que el diario británico The Times informó de un plan para vender participaciones del Mundial de Futbol.

Este nuevo sistema de venta de participaciones de la Copa del Mundo, que podría jugarse con 64 equipos en 2030, generaría decenas de millones de libras a Gianni Infantino.

“Esto cruza una línea que ninguna institución del fútbol debería cruzar nunca. La UEFA se toma este asunto muy en serio, como también debe hacerlo cada federación nacional. Y como también debería hacerlo cada ente: ligas, clubes, jugadores, aficionados, gobiernos y todo aquel que se preocupe por el futuro del deporte”, dijo en un comunicado.

“El alma y la gobernanza en el futbol no son activos con los que comerciar, especialmente cuando hay cero transparencia sobre quién se beneficia económicamente. Ninguno somos dueños del futbol. No es tarea de la FIFA venderlo", añadió.

FIFA propone crear una filial para administrar operaciones comerciales

La Federación presidida por Gianni Infantino confirmó que tiene la intención de ampliar la financiación para el desarrollo del futbol a más de 10 mil millones de dólares, a través de una filial llamada FIFA Forward Enterprise (FFE).

Este grupo sería controlado por la FIFA para consolidar las operaciones comerciales y de eventos de la organización.

La iniciativa está sujeta a la aprobación de sus 211 asociaciones miembro y de salir adelante destinaría unos 20 millones de dólares por asociación en financiación excepcional e inmediata para proyectos especiales del nuevo Programa FIFA Fast-Forward (FFFP).

El plan también propone dar otros 20 millones de dólares por asociación en fondos del programa Forward para el periodo 2027-2030. Esta última cifra aumentará a 22 millones de dólares para el periodo 2031-2034, y a 24 millones de dólares para el periodo 2035-2038.

“La FIFA conservará el control exclusivo de FFE, así como la autoridad única sobre la gobernanza del futbol, las competiciones, el calendario de partidos y todas las decisiones reglamentarias y deportivas”, indicó el organismo.

¿Qué sabemos del plan para permitir que la FIFA tenga inversionistas?

También aseguró que FFE recaudará hasta 4 mil 200 millones de dólares a finales de este año para financiar el nuevo Programa FIFA Fast-Forward basándose en una valoración inicial de capital de 20 mil millones de dólares, “mediante la selección cuidadosa de inversores a largo plazo que adquirirán participaciones minoritarias y sin control de gestión en FFE”.

Dichos inversores se seleccionarían en función de criterios estratégicos y de gobernanza. Representarían a un grupo diversificado geográficamente que refleje la naturaleza global del futbol, actuando como socios minoritarios a largo plazo capaces de aportar capital y experiencia comercial.

Thrive Eternal, la firma de Joshua Kushner (hermano de Jared Kushner, yerno de Donald Trump), figura entre los posibles inversionistas. La iniciativa representa un cambio significativo respecto del modelo tradicional de financiamiento de FIFA. La organización busca aprovechar el impulso comercial generado por el Mundial 2026 organizado por EU, Canadá y México.

“Todos los beneficios netos de FFE se reinvertirán íntegramente en el futbol a nivel mundial”, añadió la FIFA, que precisó que está estudiando la posibilidad de fusionar sus derechos comerciales —que abarcan retransmisión, patrocinios, entradas y licencias— con la gestión operativa de sus torneos a través de la creación de FIFA Forward Enterprise.

Con información de Bloomberg