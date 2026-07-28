‘Estaba a la vista de todos’: ¿Qué sabemos de la refinería clandestina que operaba el crimen organizado?

Una presunta minirrefinería clandestina permanecía a la vista de todos. Tras el aseguramiento de un predio con infraestructura industrial en Reynosa, Tamaulipas, surgieron señalamientos sobre una posible operación irregular, pese a su cercanía con instalaciones de la Guardia Nacional y una zona de alta circulación.

El pasado martes 21 de julio, la Fiscalía General de la República (FGR) cumplimentó una orden de cateo en un predio acondicionado para operar como una refinería. Sin embargo, no reportó personas detenidas en flagrancia.

El inmueble donde presuntamente se desarrollaban las actividades ilícitas se ubica sobre la carretera Monterrey-Reynosa, a la altura del Libramiento Sur II, un punto con constante tránsito de civiles y patrullas de corporaciones estatales y federales.

“Esta refinería, que fue localizada muy cerca de la brecha del Becerro, una zona muy concurrida allá en la ciudad de Reynosa, podía ser vista desde 2025, desde lo que son las instalaciones de la Guardia Nacional, ya que se encuentran en alto. Se podía observar toda la actividad que tenía, tanto la entrada y salida de los vehículos que sacaban hidrocarburos de este lugar. No tan clandestina porque prácticamente estaba a la vista de todo el mundo; eran tanques enormes, muchos tanques, muchos vehículos”, afirmó Rosalía Pereda a Azucena Uresti.

La Fiscalía General de la República no precisó desde cuándo operaba la presunta minirrefinería clandestina ni si existe alguna relación con otros casos de huachicol fiscal.

En el lugar, las autoridades aseguraron 3 millones 769 mil 500 litros de hidrocarburos, seis tractocamiones, siete pipas, ocho motobombas, 11 tanques móviles de almacenamiento, siete tanques verticales, tres generadores eléctricos y un remolque tipo plataforma.

Aseguran una segunda presunta minirrefinería

En otro punto de Reynosa, Tamaulipas, cuya ubicación no fue revelada, autoridades federales aseguraron otra presunta minirrefinería con características similares a la localizada el 21 de julio.

En ese inmueble decomisaron maquinaria industrial, 109 mil 400 litros de hidrocarburos y vehículos. Tampoco hubo personas detenidas ni existe información sobre la capacidad de producción de las instalaciones o el destino del combustible.

Los aseguramientos ocurrieron en medio de la estrategia federal contra el huachicol fiscal. Tamaulipas ocupa un lugar estratégico dentro de las investigaciones por este delito debido a su cercanía con Texas, desde donde presuntamente ingresa parte del combustible ilegal hacia México.

Además, la entidad cuenta con conexiones terrestres y marítimas que facilitan el traslado de hidrocarburos, por lo que aparece de forma recurrente en las investigaciones relacionadas con huachicol fiscal.