Ciudad de México será sede de un encuentro internacional para impulsar inversión y colaboración empresarial

Con este encuentro, la Ciudad de México busca consolidarse como un destino para la conversación sobre inversión, innovación y cooperación empresarial.

La Ciudad de México se convertirá en un punto de encuentro para empresarios, inversionistas y especialistas internacionales con la realización de la ESTYLO EB-5 LATAM Conference & Powerhouse CDMX, un foro que busca fortalecer el diálogo entre los sectores empresarial y financiero de América Latina y Estados Unidos, así como fomentar nuevas oportunidades de inversión y colaboración, siendo la EB5 una forma para obtener la residencia en los Estados Unidos por intermedio de inversión.

El encuentro, programado para los días 29 y 30 de julio, reunirá a representantes de distintos sectores económicos, entre ellos desarrolladores inmobiliarios, family offices, asesores financieros, abogados especializados en movilidad internacional y líderes empresariales, quienes compartirán perspectivas sobre los retos y oportunidades que enfrenta el mercado global.

En un contexto marcado por la relocalización de inversiones, la transformación de los mercados y una mayor integración económica entre países, este tipo de espacios cobra relevancia al facilitar el intercambio de conocimiento y la construcción de alianzas estratégicas entre actores clave del ecosistema empresarial.

Como parte de las actividades previas, los organizadores presentarán el programa oficial durante una conferencia de prensa en la que darán a conocer la agenda temática, los invitados internacionales y los principales objetivos del evento.

De acuerdo con Ricardo Hurtado, fundador y CEO de Hispanic Media y editor de ESTYLO Magazine, la intención es consolidar a la capital del país como un espacio para el diálogo y la generación de oportunidades entre empresarios de la región.

“Nuestro objetivo es convertir a la Ciudad de México en un punto de encuentro para quienes están construyendo el futuro de la inversión entre México, Estados Unidos y Latinoamérica. Más que una conferencia, queremos crear una comunidad de líderes que generen nuevas oportunidades de negocio y colaboración”, señaló.

Durante las dos jornadas se desarrollarán conferencias magistrales, paneles de discusión y sesiones educativas enfocadas en temas como inversión internacional, bienes raíces, movilidad global, mercados financieros y estrategias para el crecimiento empresarial. La agenda contempla la participación de especialistas con experiencia en asesoría patrimonial, desarrollo inmobiliario y financiamiento internacional.

Uno de los espacios destacados será el Women in Global Finance Forum, diseñado para reunir a mujeres líderes de los sectores financiero, jurídico y empresarial. A través de diversas conversaciones, las participantes compartirán experiencias sobre liderazgo, innovación y los desafíos que enfrenta el talento femenino en el ámbito de los negocios internacionales.

Además del contenido académico, el foro ofrecerá actividades de networking orientadas a facilitar la creación de alianzas entre empresarios e inversionistas provenientes de México, Estados Unidos y otros países de Latinoamérica.

La edición concluirá con la gala Powerhouse CDMX Awards by ESTYLO, en la que se reconocerá la trayectoria de empresarios y ejecutivos que han contribuido al fortalecimiento de los vínculos económicos entre ambos países. La ceremonia incluirá un diálogo con invitados especiales y espacios para impulsar nuevas relaciones de negocio.

Con este encuentro, la Ciudad de México busca consolidarse como un destino para la conversación sobre inversión, innovación y cooperación empresarial, reforzando su papel como un centro estratégico para los negocios internacionales en la región.