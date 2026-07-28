¿FGR apoyará en investigación sobre ‘trampas’ en examen de la UNAM? Sheinbaum sugiere esa opción

Jovenes que no quedaron en el examen de admisión de la UNAM exigieron que la prueba se repita y que ahora sea presencial.

La Fiscalía General de la República (FGR) podría apoyar a la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) en la investigación sobre los presuntos fraudes en el examen de admisión 2026, planteó la presidenta Claudia Sheinbaum este martes 28 de julio.

La mandataria dijo que una línea de investigación podría ser si Territorium Life, empresa relacionada con el examen de admisión de la UNAM, participó en el supuesto fraude para ayudar a algunos aspirantes.

“Quiénes estuvieron involucrados o si algunos aspirantes utilizaron inteligencia artificial. Esa investigación tendrían que realizarla ellos (la UNAM) o, en su caso, determinar si requieren el apoyo de la Fiscalía para llevarla a cabo y, con base en sus resultados, decidir si presentan una denuncia o no”, declaró en la ‘mañanera’ de este martes 28 de julio.

Sheinbaum también llamó a la UNAM a resolver el asunto del examen de admisión lo más pronto posible y decidir si los resultados serán válidos o, en caso de que no, cuándo se aplicará una nueva prueba a los miles de aspirantes.

“Es un tema que tienen que resolver por los jóvenes porque se prepararon para el examen de admisión y quieren tener certeza de qué va a pasar. Eso solo lo pueden resolver ellos (la UNAM) porque son una institución autónoma”, afirmó.

La presidenta de México agregó que el Gobierno podría apoyar a los aspirantes rechazados con lugares en la red de Universidades Rosario Castellanos “para que los estudiantes sepan que siempre van a tener una opción para estudiar una licenciatura, sea en línea o presencial”.

¿UNAM repetirá el examen de admisión 2026?

El rector Leonardo Lomelí remarcó que no permitirá que el acceso a la UNAM se ve afectado por ayudas, por lo que todas las opciones están ‘sobre la mesa’ para resolver la polémica por el examen de admisión.

“Siéntanse en la absoluta libertad de pedir la información adicional que consideren necesaria; así como de convocar a los funcionarios involucrados que consideren que deben aportar mayor información”, dijo el rector a la Comisión Técnica encargada de revisar los resultados del examen de admisión de la UNAM.

Uno de los integrantes de ese grupo es Eduardo Backhoff Escudero, especialista en evaluación educativa, quien consideró como atípico el aumento de aspirantes aprobados en comparación con procesos de admisión anteriores.

“Los datos permiten concluir que me (sic) una gran cantidad de estudiantes burló la vigilancia con IA. Por ahora no se sabe quiénes lo hicieron, pero los más sospechosos son los que ingresaron con puntuaciones más altas que en años anteriores“, publicó en su cuenta de X.