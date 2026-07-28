¿Jaime Bonilla amenazó a Marina del Pilar Ávila? Esto dijo en un video filtrado

Jaime Bonilla, ex gobernador del estado de Baja California, ha criticado el gobierno de Marina del Pilar Ávila.

El exmandatario de Baja California, Jaime Bonilla Valdez, fue captado en un video expresándose en contra de la actual gobernadora del Estado, Marina del Pilar Ávila Olmeda.

En la grabación se escucha: “Es bien fácil, es bien fácil, le voy a romper su madre a Marina. Todo el pinche tiempo que tenga yo de vida, voy a estar chingando”.

Bonilla continúa hablando en la grabación bajo un énfasis de reclamo hacia Marina del Pilar Ávila, luego que esta iniciara varios procesos penales en contra de funcionarios que fueron parte del gabinete anterior.

Fisamex, empresa que se dedicó a cobrar el consumo de agua a empresas y viviendas durante la administración de Jaime Bonilla (2019-2021), fue señalada en múltiples ocasiones por el actual Gobierno del Estado de cometer supuestos fraudes, incluso, el caso fue presentando en su momento al entonces presidente, Andrés Manuel López Obrador.

La compañía es mencionada por el hoy Comisionado Político Nacional del Partido del Trabajo (PT) en Baja California en medio del video difundido, arremetiendo de nuevo contra Marina del Pilar por las acusaciones.

“A todos mis exfuncionarios les ha mandado a auditoría. Entonces fue el presidente de repente (y dijo) ‘no hay nada con Fisamex’... tanto pinche escándalo que hizo (Marina del Pilar)”, manifestó Bonilla Valdez.

El metraje no cuenta con fecha de registro, no obstante, por los temas mencionados se trata de algún momento posterior a la llegada de la actual mandataria de Baja California al Poder Ejecutivo.

Esta filtración llega en un momento de alta tensión entre la gobernadora de Baja California, Marina del Pilar Ávila Olmeda, y el exmandatario Jaime Bonilla Valdez, luego que la primera haya señalado y culpado públicamente al hoy miembro del PT, de ser el que le tendió una trampa para grabarla en una supuesta conversación con agentes del FBI, misma que se ha estado difundiendo de manera pública.