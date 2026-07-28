Nafin registra resultado neto positivo de 1,930 mdp al primer semestre de 2026

En el primer semestre del año, Nacional Financiera obtuvo un resultado neto positivo de 1,930 millones de pesos, con un Índice de Capitalización (ICAP) de 18.84 por ciento, por encima del mínimo requerido por la regulación bancaria en México, un activo total superior a 729 mil millones de pesos y una cartera de crédito en balance de 280 mil mdp.

De este modo, la institución ratificó su posición como pilar estratégico del sistema financiero nacional, al registrar una sólida situación patrimonial y un dinámico despliegue de crédito hacia el sector productivo.

El saldo total de crédito directo e inducido otorgado al sector privado en los primeros seis meses del año se ubicó en 539,155 mdp, en tanto la derrama financiera alcanzó cerca de 230 mil mdp, beneficiando alrededor de 294 mil empresas.

Al corte del segundo trimestre del año, la administración del riesgo crediticio de Nafin mantuvo la morosidad en niveles mínimos, exhibiendo un Índice de Cartera Vencida (IMOR) de apenas 0.94 por ciento, respaldado por una cobertura de previsiones (ICOR) de 934.04 por ciento.

En cumplimiento con la política de inclusión financiera, la atención a las micro, pequeñas y medianas empresas constituyó el eje central de la colocación semestral.

Las microempresas representaron la mayor cobertura al concentrar 260,876 atendidas, 89 por ciento del total, con créditos por 27,895 mdp y un saldo al cierre de 90,890 millones de pesos.

A su vez, las pequeñas empresas constituyeron el principal destino de los recursos colocados, alcanzando 108,013 mdp en beneficio de 28,827 establecimientos, con un saldo crediticio de 241,361 millones.

Asimismo, el número de empresas medianas y grandes atendidas fue de 2,609 y 1,339, respectivamente, acumulando un saldo de casi 207 mil mdp y una asignación de crédito cercana a 94 mil millones en el semestre.

La distribución de recursos se estructuró a través de canales diversificados de intermediación. La banca de segundo piso operó como la vía preponderante de canalización con 135,403 mdp, 59 por ciento del total, y el esquema de garantías y crédito inducido aportó 82,709 mdp (36 por ciento), en tanto que la cartera de primer piso absorbió 11,754 millones de pesos (5 por ciento).

Estos resultados se enmarcan en la estrategia de Nacional Financiera como la banca del Plan México, enfocada en impulsar el bienestar social, facilitar el acceso al financiamiento de Pymes y proyectos estratégicos, desarrollar cadenas de proveeduría y apoyar los Polos de Desarrollo Económico para el Bienestar, mediante servicios financieros, capacitación, asistencia técnica y encuentros de negocio.