Clima en Toluca: Prevé un cielo nublado y alta probabilidad de lluvia para este miércoles 29 de julio

Así estará el clima este miércoles 29 de julio en Toluca.

Toluca, Estado de México, experimentará un miércoles 29 de julio con condiciones atmosféricas mayormente nubladas. Se anticipa una jornada fresca en el Valle de Toluca, donde la probabilidad de precipitación será muy elevada.

Vista del cielo nublado sobre Toluca, anticipando un día húmedo y fresco.

¿Qué temperaturas se esperan en Toluca mañana, miércoles 29 de julio?

La temperatura promedio para mañana se situará en 12.9°C. Los habitantes de Toluca deberán prepararse para una mínima de 6.0°C al amanecer, indicando un frío considerable.

La temperatura máxima alcanzará los 19.0°C durante el día. Estas condiciones térmicas son típicas de la región del Valle de México en esta época del año, manteniendo un ambiente fresco.

(Carachure Bautista Jesús)

¿Habrá lluvias en Toluca este miércoles 29 de julio?

La probabilidad de precipitación en Toluca para el miércoles 29 de julio es del 90%. Esto sugiere que las lluvias serán una constante durante gran parte de la jornada en la capital mexiquense.

El viento soplará a una velocidad moderada de 4.0 km/h. El cielo estará completamente nublado, lo que contribuirá a mantener las temperaturas frescas y las condiciones propicias para las lluvias.

¿Cuál es el pronóstico extendido para Toluca los próximos días?

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) extiende su pronóstico para Toluca, indicando una ligera variación en los próximos días. Para el miércoles 29 de julio, se espera una máxima de 19°C y una mínima de 6°C, con cielo nublado y viento de 4 km/h.

El jueves 30 de julio, la máxima subirá a 20°C y la mínima se mantendrá en 6°C, con cielo poco nuboso y viento de 4 km/h.

Finalmente, el viernes 31 de julio, la máxima será de 21°C y la mínima de 6°C, con cielo medio nublado y viento de 3 km/h.

La tendencia para los próximos días en Toluca apunta a un incremento gradual de la temperatura máxima. Sin embargo, las mínimas se mantendrán estables. Se prevé una disminución progresiva en la nubosidad.

¿Qué recomendaciones seguir ante el clima en Toluca?

Ante las condiciones de cielo cubierto y alta probabilidad de precipitaciones, se recomienda a los residentes de Toluca llevar consigo un paraguas o impermeable. Es prudente abrigarse bien, especialmente por la mañana.

Se aconseja a los conductores tomar precauciones debido a posibles superficies mojadas en las vialidades. La velocidad del viento no representa un riesgo significativo, pero la visibilidad podría reducirse con la lluvia.

Fuente: CONAGUA.

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