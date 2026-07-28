Calor en Jalisco: Cielo medio nublado y hasta 29°C para el miércoles 29 de julio

El clima en Jalisco para este miércoles 29 de julio en la Zona Metropolitana de Guadalajara anticipa un cielo medio nublado. Las temperaturas serán frescas por la mañana, con vientos ligeros de 3 km/h. El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) atribuye estas condiciones a una onda tropical y nubosidad en el Pacífico.

¿Qué temperaturas esperan Guadalajara y Zapopan?

En Guadalajara, las temperaturas estarán entre 12.7°C de mínima y 28.7°C de máxima. La temperatura actual es de 23.6°C. Para Zapopan, el rango va de 12.3°C a 29.0°C, con 23.9°C actualmente. Ambas ciudades de la Zona Metropolitana tendrán cielo medio nublado.

Por su parte, San Pedro Tlaquepaque registrará temperaturas entre 12.7°C de mínima y 28.7°C de máxima, con 23.6°C actuales. En Tonalá, los valores esperados son de 12.7°C a 29.0°C, y actualmente se reportan 23.5°C. Tonalá presentará un cielo despejado.

¿Se esperan lluvias o vientos fuertes en la zona?

La probabilidad de lluvia para este miércoles en la Zona Metropolitana de Guadalajara es baja, aunque podrían presentarse chubascos aislados. Los vientos se mantendrán ligeros, con velocidades de 3 km/h. Las condiciones generales serán de cielo medio nublado a despejado en los distintos municipios.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) señala que una circulación ciclónica y canales de baja presión en el interior del país, junto a la onda tropical número 21, originarán chubascos y lluvias en el occidente de México. Los desprendimientos nubosos del ciclón Genevieve también reforzarán estas condiciones.

¿Cómo estará el clima en Jalisco el resto de la semana?

El pronóstico para los próximos tres días en Jalisco es el siguiente:

Miércoles 29 de julio : Máxima de 29°C, Mínima de 13°C, Medio nublado, viento de 3 km/h.

: Máxima de 29°C, Mínima de 13°C, Medio nublado, viento de 3 km/h. Jueves 30 de julio : Máxima de 27°C, Mínima de 13°C, Cielo nublado, viento de 3 km/h.

: Máxima de 27°C, Mínima de 13°C, Cielo nublado, viento de 3 km/h. Viernes 31 de julio: Máxima de 30°C, Mínima de 12°C, Medio nublado, viento de 3 km/h.

El pronóstico extendido indica que las temperaturas se mantendrán en un rango similar durante los próximos días, con máximas que estarán entre 27°C y 30°C. Las mañanas seguirán siendo frescas, con mínimas alrededor de los 12°C y 13°C. Se espera una alternancia entre cielo nublado y medio nublado, con vientos ligeros.

¿Cómo protegerse del clima cambiante en Jalisco?

Ante las variaciones de temperatura entre la mañana y la tarde, se recomienda a los habitantes de Jalisco mantenerse hidratados. Es crucial usar ropa adecuada y evitar la exposición prolongada al sol en las horas centrales del día, sobre todo si el cielo está despejado. Cuidar la salud es primordial.

Para este miércoles, se sugiere llevar una chamarra ligera por la mañana por las temperaturas frescas. Durante la tarde, la ropa ligera será más cómoda. Aunque la probabilidad de lluvia es baja, tener un paraguas a mano es una buena medida por si hay algún chubasco inesperado en la Zona Metropolitana.

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