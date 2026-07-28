CEO de Visa despide a 2 mil 600 empleados por ‘culpa’ de la IA: ‘Aceleró la manera en que se trabaja’

Visa eliminará alrededor de 2 mil 600 puestos de trabajo, ya que su director ejecutivo, Ryan McInerney, busca hacer que la empresa sea más eficiente para competir en un sector de pagos cada vez más difícil.

Los recortes representan aproximadamente el 7 por ciento de la plantilla y afectarán principalmente a los equipos de tecnología y producto, según declaró McInerney este martes 28 de julio en un memorando interno.

“Tengo la firme convicción de que estamos haciendo lo correcto para Visa, nuestros clientes y nuestros socios, ya que seguimos centrándonos en impulsar la eficiencia en toda la empresa para poder reinvertir en nuestras oportunidades de mayor potencial”, escribió.

La empresa Visa, que presentará sus resultados trimestrales tras el cierre de los mercados estadounidenses el martes, contaba con unos 34 mil 100 empleados al cierre de su último ejercicio fiscal, más del triple que hace una década. Muchos de sus competidores en el sector fintech han anunciado recortes de plantilla aún mayores en los últimos meses, entre ellos PayPal Holdings y Block.

Las acciones de Visa subieron un 2.1 por ciento hasta los 370 dólares a las 8:47 de la mañana en las operaciones previas a la apertura del mercado el martes. La acción había ganado un 3.4 por ciento en lo que va del año, por debajo del avance del 3.8 por ciento del índice S&P 500 Financials, compuesto por 76 empresas.

“Para aprovechar las oportunidades que se presentan y posicionar a Visa de la mejor manera para liderar esta transformación, debemos seguir evolucionando nuestra forma de trabajar”, escribió McInerney.

¿Por qué el CEO de Visa despidió a trabajadores?

“La IA también está ayudando a acelerar esta evolución y a dar forma a la manera en que se trabaja en Visa”, agregó su director ejecutivo, Ryan McInerney.

Si bien la Inteligencia Artificial se utiliza para reducir el trabajo repetitivo y acelerar el desarrollo de productos, no fue el único factor que impulsó la decisión de Visa, según una persona con conocimiento de los motivos de la empresa.

Visa tiene previsto reinvertir en pagos al consumidor, soluciones comerciales y de transferencia de dinero, y servicios de valor añadido, que incluyen criptomonedas estables, ofertas transfronterizas y servicios entre empresas, según indicó la fuente.

“Como resultado de las decisiones que hemos tomado en los últimos años, estamos entrando en una nueva era comercial con un negocio que tiene un impulso real”, dijo McInerney en el memorando.

“Esto se refleja en nuestros sólidos resultados financieros, la satisfacción de nuestros clientes, el compromiso de nuestros empleados y la innovación disruptiva, ya que fabricamos y distribuimos productos mejor y más rápido que nunca”.