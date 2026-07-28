¿Sí le ayudaron a Argentina? Suizo Breel Embolo no debió ser expulsado en partido de cuartos del Mundial

El árbitro Joao Pinheiro expulsó al suizo Breel Embolo durante el partido contra Argentina en los cuartos de final de la Copa del Mundo, el sábado 11 de julio de 2026. (AP Foto/Ed Zurga)

Argentina protagonizó varias polémicas por supuestas ayudas arbitrales en el Mundial 2026, una de las más escandalosas ocurrió en el partido contra Suiza en cuartos de final, cuando ganaron beneficiados por la expulsión del delantero Breel Embolo, lo cual ahora sabemos que no debió ocurrir.

La International Football Association Board (IFAB), organismo responsable de elaborar y modificar las Reglas de Juego, publicó una aclaración sobre el protocolo del VAR que confirma, indirectamente, que el suizo Breel Embolo fue expulsado por error, según la normativa vigente.

Ante un rival con un jugador menos, Argentina ganó 3-1 en tiempo extra. La situación se sumó a las quejas de Hossam Hassan, DT de Egipto, quien acusó al torneo de hacer avanzar a Lionel Messi por “un tema de marketing”.

Tras la derrota, Murat Yakin, DT de Suiza, cuestionó la decisión arbitral de João Pinheiro: ”Es muy doloroso que hayamos sido eliminados de esa manera. No creo que hoy merezcamos eso (...) El árbitro tomó la decisión equivocada. Fue, en mi opinión, una falta inofensiva, si es que siquiera fue falta (...) Sé que protegerán a su árbitro, pero esta regla destruyó nuestro partido hoy, y es muy doloroso, y ser eliminados de esa manera duele mucho”.

Incluso Lionel Scaloni, DT Argentina, consideró: “la suerte estuvo de nuestro lado porque a ellos les expulsaron a uno”.

Breel Embolo fue expulsado tras dos tarjetas amarillas en cuartos de final del Mundial. (CHRISTOPHER NEUNDORF/EFE)

¿Qué pasó con Breel Embolo en el Argentina vs. Suiza?

La jugada ocurrió al minuto 72, cuando el marcador estaba empatado 1-1. Breel Embolo disputó un balón con el mediocampista argentino Leandro Paredes y cayó dentro de la acción.

En primera instancia, el árbitro portugués Joao Pinheiro mostró tarjeta amarilla a Paredes por considerar que había cometido una falta; sin embargo, los oficiales del VAR lo llamaron para revisar la acción.

Tras esa intervención, el árbitro retiró la amonestación al futbolista argentino y mostró tarjeta amarilla a Embolo por simulación. Como el delantero suizo ya había sido amonestado previamente, recibió una segunda amarilla y fue expulsado.

La IFAB explicó en su circular número 34 que el protocolo vigente no permite utilizar el VAR para modificar una infracción sancionada con tarjeta amarilla, salvo cuando exista un error sobre la identidad del jugador castigado.

“Una tarjeta amarilla (amonestación) que no constituya una segunda tarjeta amarilla solo podrá ser objeto de revisión para identificar al jugador que cometió la infracción sancionada; la propia infracción no podrá ser revisada ni modificada”.

El organismo también publicó la circular número 32, en la que informó que este tipo de incidentes sí podría revisarse en el futuro una vez concluya la actualización del protocolo.

Según el documento, serán susceptibles de revisión las “tarjetas rojas derivadas de una segunda tarjeta amarilla mostrada de forma manifiestamente incorrecta”, así como los casos de error de identidad cuando un árbitro amoneste o expulse al jugador equivocado.

La IFAB añadió que, a una década de la introducción del videoarbitraje, realizará “una revisión para identificar posibles mejoras destinadas a incrementar la eficiencia y la equidad del sistema VAR”.

Argentina clasificó a semifinales del Mundial tras vencer a Suiza 3-1. EFE/ Kenneth Fernández

La UEFA cuestiona la actuación del VAR

La aclaración emitida por la IFAB fue respaldada por la UEFA, que reunió a los responsables arbitrales de sus 55 federaciones miembro para ajustar los criterios que aplicarán durante la nueva temporada.

El organismo europeo calificó las precisiones como “explicaciones bienvenidas” y reiteró que el videoarbitraje debe intervenir únicamente en situaciones excepcionales: “El VAR no está pensado para volver a arbitrar el partido”.

“Las revisiones largas y minuciosas suelen ser un síntoma que revela que la decisión en el campo no fue clara y obviamente incorrecta, y por lo tanto deberían limitarse”, mencionó.

Como criterio general, indicó que el VAR debe actuar “cuando una decisión arbitral sea descaradamente incorrecta o cuando el árbitro haya pasado por alto un incidente claro”.

El organismo europeo también respaldó la aplicación estricta de las medidas aprobadas por la IFAB para combatir la pérdida deliberada de tiempo: “Se instruirá a los árbitros para que apliquen las nuevas reglas de manera estricta y consistente”.

Con información de EFE y AP.