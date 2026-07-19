Scaloni pide a la gente que esté orgullosa de Messi, tras derrota: ‘El mejor futbolista que ha pisado un campo’

La derrota de Argentina vs. España dejó a Lionel Scaloni triste y con un “montón de cosas para decir”. El DT de la Albiceleste admitió que los pupilos de su amigo Luis de la Fuente hoy “han sido mejores” y destacó la trayectoria de Lionel Messi.

“Es la verdad”, agregó con resignación el seleccionador que hace cuatro años llevó a la selección de Argentina a la conquista del tercer título mundial de la historia y este domingo perdió la oportunidad de sumar el cuarto al caer por 1-0 ante España.

Pese a ello, Scaloni enfatizó que siempre se acordará de este resultado: “Yo sí que me acuerdo de los segundos porque llegar hasta aquí cuesta. Hay que dar una validez enorme a lo que logramos”.

“Tengo un montón de cosas para decir de cómo llegamos aquí, pero no vale la pena”, manifestó tras el encuentro al aludir a las dificultades que sus jugadores superaron en cada instancia de eliminación directa en el Mundial 2026.

“Al país quiero decirle que lo dimos todo”, declaró tras subrayar que su equipo es “un gran ejemplo para la gente (...) Se pierde, hay que levantarse”.

Los entrenadores de España Luis de la Fuente (d) y de Argentina Lionel Scaloni se abrazan este domingo, en el partido de la final del Mundial de la FIFA 2026 entre España y Argentina en el estadio MetLife en Nueva Jersey (Estados Unidos). EFE/ Angel Colmenares

Scaloni pide a la gente que esté orgullosa de Messi

Scaloni restaltó el esfuerzo de Messi, antes de abandonar la rueda de prensa posterior al encuentro del MetLife Stadium entre lágrimas: “Tiene 39 años, muchachos, es una cosa increíble. Yo de mi parte tenía clarísimo que iba a jugar hasta que quisiera, pero que la gente esté orgullosa de su equipo, de Leo, de lo que ha hecho, el mejor futbolista que ha pisado un campo de fútbol, no va a cambiar nada”.

El técnico subrayó que había “llorado todo lo que tenía que llorar” en el vestuario, pero la emoción era todavía muy evidente.

“Estamos tristes porque no pudimos llevar la copa. Agradecimiento enorme a toda la gente que hoy nos ha dado esa poca fuerza que nos quedaba. Ellos nos han ayudado a llegar hasta el final con el partido abierto. Ellos fueron los justos vencedores y esta es la realidad, y faltó poquito. Solo queda agradecer a mis jugadores, a toda la gente que ha dado una mano enorme para poder llegar a otra final del Mundial. Y a seguir. Agradecimiento es la única palabra”, afirmó.

¿Scaloni seguirá como DT de Argentina?

Scaloni dejó en el aire su continuidad, destacó su orgullo por las dos Copa América y el Mundial de 2022 ganado con Argentina.

“Es muy difícil lo que ha conseguido este equipo. Nos duele en el alma no poder llevar la copa, pero es un orgullo cómo han competido. Hemos llegado hasta el final en condiciones que podrían haber sido mejores, pero aun así estuvimos a nada de poder competirla”, reflexionó.

El seleccionador reiteró que España es la “justa vencedora” de la final, aunque consideró que las lesiones sufridas por Cristian Romero y Lisandro Martínez condicionaron su gestión de la final, así como la roja “evitable” vista por Enzo Fernández.

“Enzo la primera amarilla se la puede evitar, pero bueno, es lo que hay. Él nunca pensó que la segunda se la iban a sacar. Es una final y hay cosas que se podían evitar, no hay reproches”, dijo.

“Hay que darle valor al rival, y aun así hasta el 80 ellos habían tenido situaciones, pero hoy se juntaron demasiadas cosas y muchos aspectos que fueron ayudando a que hubiera cambios obligados; la expulsión y eso va cambiando. Los cambios que pudimos hacer fueron por lesiones, no pudimos hacer los retoques que queríamos”, insistió.

Ferrán Torres de España celebra un gol este domingo, en la final del Mundial de la FIFA 2026 entre España y Argentina en el estadio MetLife en East Rutherford (NJ, EE.UU.). EFE/ Lavandeira Jr (LAVANDEIRA JR/EFE)

Luis de la Fuente celebra el trabajo de sus jugadores

Mientras tanto, Luis de la Fuente, seleccionador español, destacó la hazaña de ‘La Furia’: “Hemos hablado mucho con los jugadores y me decían ‘míster, hemos ganado todo’. Y eso es maravilloso. Una generación de futbolistas que son un ejemplo para el deporte español, para la juventud español, para España. Juntos somos más fuertes. Que no quepa duda a nadie”, afirmó en declaraciones a TVE.

“Especialmente, mucho orgullo. Orgullo por esta generación de futbolistas que han ido creciendo con esta idea, fieles a la idea, haciéndola mejor, dando un ejemplo de grupo, de equipo, de familia, de grandes futbolistas, con un potencial y un talento excepcional, especialmente orgulloso de haberles acompañado en este recorrido, en esta trayectoria, y para mí es un honor”, resaltó.

Para él, el partido se podría haber “decantado bastante antes”: “Las grandes intervenciones de ‘Dibu’ (Martínez) ha impedido que el partido se ganara antes y que nos pusiéramos por delante en el marcador con más solvencia. Esta es una final de un Mundial y, aunque con diez, tienes que sufrir. Hemos demostrado otra vez que estamos preparados para todo”.