De ‘Odiseo’ a ‘Chicharito’ Hernández: Los famosos que fueron a la final del Mundial 2026

Los famosos en la final del Mundial 2026 van desde actores y cantantes hasta futbolistas. (Foto: Créditos EFE)

La final del Mundial 2026 entre España y Argentina no solo reunió a miles de aficionados en el Estadio Nueva York Nueva Jersey, también concentró a algunas de las figuras más importantes del entretenimiento, como el actor estadounidense Matt Damon; protagonista de La Odisea, y del deporte, entre ellos Ronaldinho, Ronaldo y hasta ‘Chicharito’ Hernández.

Actores de películas de Hollywood, cantantes, exfutbolistas de élite, empresarios e influencers aparecieron en las gradas y palcos para presenciar el partido para definir al campeón del mundo, convirtiéndolo en el recinto en uno de los lugares con mayor concentración de celebridades del año.

Aunque la ceremonia de clausura del Mundial 2026, donde estuvo Tom Cruise, y el show de medio tiempo sí o sí tenía confirmada la participación de famosos, también algunos más presenciaron el juego.

'Chicharito' Hernández estuvo en el Estadio Nueva York Nueva Jersey en la final del Mundial 2026. (Foto: Captura)

Tom Cruise encabezó la lista de invitados a la final del Mundial 2026

Uno de los rostros más esperados fue Tom Cruise, quien participó en la ceremonia previa al partido y posteriormente disfrutó de la final desde uno de los palcos del estadio.

A él se sumaron Brad Pitt, Javier Bardem, Matt Damon, Kevin Hart, Julia Garner. Anya Taylor Joy y el músico Mick Jagger, quienes fueron captados por las cámaras durante la transmisión internacional del encuentro.

Una de las parejas que más llamaron la atención del público fue la conformada por Timothée Chalamet y Kylie Jenner.

El actor incluso fue el encargado de presentar el balón oficial antes del silbatazo inicial, mientras que ambos protagonizaron uno de los momentos más comentados al aparecer juntos en las pantallas del estadio y compartir un beso ante miles de aficionados.

La cantante Laura Pausini desfiló por la alfombra roja y apareció para interpretar una canción junto a Robbie Williams en la ceremonia de clausura.

El espectáculo de medio tiempo, encabezado por Madonna, Shakira, BTS, Justin Bieber, Burna Boy y dirigido artísticamente por Chris Martin, terminó por convertir la jornada en uno de los eventos deportivos y de entretenimiento más importantes del año.

Estrellas del deporte también acudieron a la final del Mundial 2026

La final también reunió a leyendas del futbol y figuras de otras disciplinas deportivas.

Entre los asistentes estuvieron Ronaldo Nazário y Ronaldinho, quienes además participaron en el espectáculo de medio tiempo junto a Madonna.

En las tribunas también fueron vistos el tenista Carlos Alcaraz, el quarterback Patrick Mahomes, el basquetbolista Victor Wembanyama, James Harden, Tyrese Haliburton, Draymond Green, Tom Brady y la esquiadora Lindsey Vonn, entre otros invitados de lujo , informó El País.

No podían faltar los exfutbolistas y se dieron cita jugadores como Iker Casillas, Xavi Hernández, Andrés Iniesta (todos campeones del Mundo con España en el 2010).

David Beckam, es futbolista inglés y empresario con estrechas relaciones comerciales en el Inter Miami, también disfrutó del encuentro en las gradas.

Ronaldinho y Ronaldo participaron junto a Madonna en el show de medio tiempo de la final del Mundial 2026. (Foto: EFE)

España vence a Argentina en la final del Mundial 2026

La final del Mundial 2026 se disputó entre España y Argentina en un juego cerrado con pocas llegadas de gol y con un medio tiempo que terminó empatado a 0.

El segundo tiempo no tuvo un guion distinto, La Roja propuso en la ofensiva, mientras la Albiceleste esperó en su lado del campo para armar un contragolpe o aprovechar un descuido del rival.

Todo se complicó para los argentinos cuando Enzo Fernández cometió una falta en el medio campo que le costó la expulsión al recibir una segunda amarilla.

Argentina aguantó el marcador sin goles durante el tiempo regular para alargar el encuentro 30 minutos más.

El héroe del partido fue Ferrán Torres, quien al minuto 106 anotó el primer y único gol del encuentro tras un rebote en el área, un tanto que recuerda al de Andrés Iniesta, en tiempo agregado, en el Mundial 2010.

Aunque Lionel Messi intentó despertar, no lo logró y España se convirtió en la campeona del Mundo por segunda ocasión en la historia.