La otra derrota de Messi: Mbappé es el máximo goleador del Mundial 2026 y de todas las Copas

Mbappé no ganó la Copa del Mundo, pero sí se coronó como el máximo goleador en la historia de los Mundiales. (Foto: Créditos EFE)

Hay nombres de jugadores que quedan quedan grabados en la historia de los Mundiales por sus goles, como Maradona en México 1986 o Iniesta en Sudáfrica 2010; sin embargo, hay otros que han marcado ‘por racimo’: Lionel Messi y Mbappé protagonizan ahora esta la lista.

Durante el Mundial 2026, donde España fue campeona, se rompió el récord que dejó Miroslav Klose, de Alemania, de 16 goles desde Brasil 2014, pero eso ya es cosa del pasado, ahora tenemos un nuevo rey con el título del máximo anotador en las Copas del Mundo.

Lionel Messi, capitán de Argentina, participó en el Mundial 2026, la cual puede ser su última Copa del Mundo. (Foto: EFE/EPA/CRISTOBAL HERRERA-ULASHKEVICH) (EFE)

¿Cómo está la tabla histórica de goleadores en el Mundial 2026?

Antes del inicio del Mundial 2026, el alemán Miroslav Klose era el máximo goleador de la historia del torneo con 16 goles marcados entre Corea-Japón 2002 y Brasil 2014; sin embargo, hoy en día el exdelantero es el tercer máximo romperredes de la historia.

El segundo en la lista solía ser el brasileño Ronaldo Nazario con 15 tantos (Francia 1998 - Alemania 2006), el tercero el alemán Gerd Müller (México 1970 - Alemania 1970) y el tercero era un empate entre el francés Just Fontaine (Suecia 1958) y Messi; Mbappé estaba aún por debajo de ellos y el ‘Rey’ Pelé.

Sin embargo, este Mundial 2026, Mbappé y Lionel Messi hicieron historia, pues no solo alcanzaron a los máximos goleadores del torneo más importante del futbol internacional, sino que los superaron e impusieron nuevas marcas.

El delantero del Real Madrid metió 10 goles, dos de ellos en el partido por el tercer lugar en el que Inglaterra ganó a Francia por un muy abultado marcador de 4-6.

Messi fue la figura de Argentina en la Copa Mundial de la FIFA... las primeras dos terceras partes de ella, pues sus goles llegaron entre fase de grupos, dieciseisavos y octavos de final.

En otros jugadores destacados, Harry Kane hizo 6 goles para alcanzar en el sexto puesto a Müller. Cristiano Ronaldo hizo 3 goles para empatar en noveno lugar con goleadores como el alemán Jürgen Klinsmann o el húngaro Sándor Kocsis.

Así queda la tabla histórica de goleo:

Kylian Mbappé (Francia): 22 goles Lionel Messi (Argentina): 21 goles Miroslav Klose (Alemania): 16 goles Ronaldo Nazário (Brasil): 15 goles Harry Kane (Inglaterra): 14 goles Gerd Müller (República Federal de Alemania): 14 goles Just Fontaine (Francia): 13 goles Pelé (Brasil): 12 goles Cristiano Ronaldo (Portugal): 11 goles Jürgen Klinsmann (Alemania): 11 goles

El francés Kylian Mbappé se convirtió en el máximo goleador de los mundiales. (AP Foto/Derik Hamilton) (Derik Hamilton/AP Photo/Derik Hamilton)

Kylian Mbappé, máximo goleador del Mundial 2026

El delantero francés completó una Copa del Mundo sobresaliente al marcar 10 goles, dos más que Lionel Messi, para quedarse con la Bota de Oro del torneo.

Mbappé anotó dos frente a Senegal y otros dos contra Irak durante la fase de grupos. Posteriormente marcó un doblete ante Suecia en los dieciseisavos de final, anotó de penal contra Paraguay en octavos, sumó uno más frente a Marruecos en cuartos de final y cerró su participación con dos goles ante Inglaterra en el partido por el tercer lugar.

Por ello, en esta edición la Bota de Oro es para Kylian Mbappé, quien repite como el campeón de goleo como ocurrió en Qatar 2022. Messi fue el segundo lugar con 8 tantos; Jude Bellingham y Erling Haaland siguen en la lista.

Julián Quiñones, de México, se colocó en el noveno lugar con cuatro goles.