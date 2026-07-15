¿La foto que predijo la final del Mundial? La historia de cuando Messi bañó a Yamal cuando era bebé

Lamine Yamal y Lionel Messi serán las figuras a seguir en la final del Mundial 2026 entre España y Argentina. [Fotografía. Xinhua, AP]

¿Recuerdas esta foto? Antes te cambiaba los pañales cuando eras bebé. El futbol vuelve a escribir una de esas historias que parecen escritas por el destino. Lionel Messi y Lamine Yamal se verán las caras en la final del Mundial 2026, pero hace 19 años el astro argentino sostenía en brazos y bañaba a quien hoy es una figura del Barcelona, cuando apenas era un niño.

Lo que en 2007 parecía una imagen más de un calendario solidario en apoyo a UNICEF terminó por convertirse en uno de los relatos más simbólicos del futbol moderno. El destino quiso que ambos se encontraran de nuevo, esta vez como protagonistas de la final que disputarán Argentina y España el próximo 19 de julio.

Messi buscará darle a Argentina el bicampeonato del mundo y colocar la cuarta estrella en el escudo, mientras que Lamine intentará devolver la Copa del Mundo a España, 16 años después del título conseguido en Sudáfrica 2010.

¿Cómo nació la fotografía entre Lionel Messi y Lamine Yamal?

La peculiar historia entre Lionel Messi y Lamine Yamal comenzó en diciembre de 2007, cuando la Fundación FC Barcelona, UNICEF y el diario Sport organizaron un calendario benéfico con jugadores del conjunto blaugrana y familias de la comunidad de Cataluña.

La familia de Lamine Yamal, originaria de Rocafonda, en Mataró, ganó un sorteo para participar en una de las sesiones fotográficas. Sin saberlo, el bebé de seis meses sería fotografiado junto a un Lionel Messi de apenas 20 años, quien comenzaba a consolidarse como una de las grandes promesas del futbol mundial al compartir vestuario con figuras como Ronaldinho, Carles Puyol, Samuel Eto’o, Rafael Márquez y otros grandes jugadores.

La sesión fue realizada por el fotógrafo Joan Monfort en las instalaciones del Camp Nou. Durante años, las imágenes permanecieron prácticamente olvidadas hasta que resurgieron en 2024, cuando el padre de Lamine, Mounir Nasraoui, publicó una de las fotografías en redes sociales acompañada del mensaje: “El comienzo de dos leyendas”.

Messi y Lamine en la foto para recaudar fondos para la Unicef [Fotografía. AP]

En la fotografía se observa cómo Lionel Messi sostenía al bebé mientras este permanecía dentro de una pequeña bañera de plástico con agua y juguetes, acompañado por su madre, Sheila Ebana. En otra imagen se veía cómo el astro argentino sostenía en brazos al pequeño Lamine mientras le dedicaba una pequeña sonrisa.

El fotógrafo Joan Monfort recordó años después que Messi era muy tímido y que, al principio, no sabía cómo cargar al bebé. Poco a poco ganó confianza y la sesión concluyó con una de las fotografías más icónicas del futbol.

Cuando parecía que el FC Barcelona no volvería a levantarse de la crisis deportiva y económica tras la salida de Lionel Messi, fue el joven Lamine Yamal, junto con otros canteranos como Pau Cubarsí, Gavi, Fermín López y demás jugadores, quienes ayudaron poco a poco a colocar al cuadro catalán entre los mejores equipos del futbol europeo.

Messi llega a la final del como el máximo goleador del Mundial 2026 con 8 goles. [Fotografía. Xinhua] (Xu Chang)

¿Cómo llegaron España y Argentina a la final del Mundial 2026?

Ahora, Lamine Yamal enfrentará a Lionel Messi luego de que España se colocara en la final del Mundial 2026. A pesar de las dudas que surgieron tras el partido contra Cabo Verde, ‘La Furia Roja’ mostró un crecimiento constante en la justa mundialista al eliminar 3-0 a Austria en los dieciseisavos de final, vencer 1-0 a la Portugal de Cristiano Ronaldo en octavos, superar 2-1 a Bélgica en cuartos de final y derrotar 2-0 a Francia en semifinales para asegurar su presencia en el partido por el campeonato.

España llega como un muro inquebrantable, al ser la mejor ofensiva del torneo y recibir solo un gol en contra en los siete partidos que ha disputado.

Lamine Yamal es el jugador más desequilibrante de España. (Fotografía. Xinhua)

Mientras que Argentina ha tenido que remar contracorriente en casi todos sus partidos de fase directa, tras obtener el liderato del Grupo J. Venció a Cabo Verde en tiempo extra, remontó ante Egipto a solo 10 minutos del final, ante Suiza tuvo que ir al alargue y contra Inglaterra vino de atrás para obtener su pase a la final.

El conjunto dirigido por Lionel Scaloni volvió a mostrar su fortaleza ofensiva, impulsado por la experiencia de Lionel Messi y el aporte goleador de Lautaro Martínez.

Más allá del resultado de la final, la fotografía representa el relevo entre dos generaciones. El destino reunió a ambos cuando uno apenas daba sus primeros pasos y el otro iniciaba su camino hacia la élite. Ahora volverán a encontrarse en el escenario más importante del futbol, con una Copa del Mundo de por medio.