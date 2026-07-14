¡COMO EN 2010! España llega a su segunda final del Mundial: Estas son las similutides que hubo en Sudáfrica

España se planta en la final del Mundial 2026 con similitudes a su campeonato de Sudáfrica 2010 (Fotoarte: El Financiero / Créditos: EFE, xinhua-news).

Tras la eliminación de Francia, España se convirtió en la gran favorita para ganar el Mundial 2026, ya sea frente a Inglaterra o Argentina en la gran final de la Copa del Mundo del próximo domingo.

Y como la memoria histórica juega fuera del campo, recordamos algunas de las muchas similitudes que tiene el equipo actual con la selección española que conquistó el Mundial de Sudáfrica 2010, y llegó por apenas segunda vez a la gran final del torneo.

España, campeona de la Eurocopa antes de ser finalista en el Mundial

En 2010, España llegaba como vigente campeona de la Eurocopa 2008, disputada en Austria y Suiza, donde superó 1-0 a Alemania en la gran final con un solitario gol de Fernando ‘Niño’ Torres a pase de Xavi.

Este 2026, La Roja llegó a la final como monarca de la Eurocopa 2024, luego de vencer 2-1 a Inglaterra. Nico Williams adelantó a España, Cole Palmer empató para los ingleses y, a pocos minutos del final, Mikel Oyarzabal marcó el gol del título.

Mikel Oyarzabal empató a David Villa y Emilio Butragueño como los máximos goleadores de España en una sola edición del Mundial, con 5 tantos. EFE/ Lavandeira Jr (Lavandeira Jr/EFE)

Grupo H y Portugal en octavos: Las coincidencias entre España 2010 y 2026

Tanto en Sudáfrica 2010 como en el Mundial 2026, el sorteo ubicó a España en el Grupo H. En ninguna de las dos ediciones ganó su partido inaugural: cayó 1-0 ante Suiza hace 16 años y empató 0-0 con Cabo Verde en esta Copa del Mundo.

Otra coincidencia es que, en ambos torneos, el cuadro de eliminación directa enfrentó a los españoles contra Portugal y, en las dos ocasiones, La Roja ganó por 1-0 en los octavos de final.

Recuerdos de 2010 Fernando Torres y David Villa fueron dos de las figuras de España en Sudáfrica 2010. EFE/César de Luca (Cézaro de Luca/EFE)

España: Un equipo joven y con mucho ADN del FC Barcelona en el Mundial

De acuerdo con el diario español El Debate, la selección de 2010 y la de 2026 tienen un promedio de edad muy similar y relativamente bajo. Para Sudáfrica, la convocatoria de Vicente del Bosque tenía una media de 25.9 años; la actual de Luis de la Fuente es apenas superior, con 26.1.

Además, en ambos casos hubo ocho jugadores del FC Barcelona en la convocatoria. A ello se suma que el equipo de Del Bosque practicaba un estilo muy cercano al entonces popular tiqui-taca de Pep Guardiola.

Aunque menos, la España de Luis de la Fuente también guarda similitudes con el actual Barcelona de Hansi Flick, como una formación base que rota entre esquemas 4-3-3 y 4-2-3-1, la importancia de Pedri y Dani Olmo en la generación de juego y el protagonismo de Lamine Yamal como principal amenaza ofensiva desde la banda derecha.

Jugadores del Barcelona en Sudáfrica 2010:

Carles Puyol

Gerard Piqué

Sergio Busquets

Xavi Hernández

Andrés Iniesta

Pedro Rodríguez

David Villa (fichó antes del Mundial, aunque aún no debutaba con el club)

Jugadores del Barcelona convocados en 2026:

Joan García

Eric García

Pau Cubarsí

Pedri

Gavi

Dani Olmo

Ferran Torres

Lamine Yamal

Lamine Yamal es la figura del FC Barcelona y de España en el Mundial de 2026. EFE/ Carlos Ramírez (Carlos Ramírez/EFE)

¡Hasta Shakira coincide en el Mundial de 2010 y 2026!

Entre otras coincidencias llamativas, la cantante Shakira interpretó tanto la canción de Sudáfrica 2010 como la del Mundial 2026. En aquella edición lanzó el emblemático Waka Waka, mientras que ahora suena por todos lados el Dai Dai.

En un plano relativamente más subjetivo que deportivo, tanto la España de 2010 como la de 2026 llegaron a la final como una de las principales favoritas para conquistar la Copa Mundial de la FIFA.