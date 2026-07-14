¡COMO EN 2010! España llega a su segunda final del Mundial: Estas son las similutides que hubo en Sudáfrica

Tras la eliminación de Francia, España se convirtió en la gran favorita para ganar el Mundial 2026, ya sea frente a Inglaterra o Argentina en la gran final de la Copa del Mundo del próximo domingo.
Y como la memoria histórica juega fuera del campo, recordamos algunas de las muchas similitudes que tiene el equipo actual con la selección española que conquistó el Mundial de Sudáfrica 2010, y llegó por apenas segunda vez a la gran final del torneo.
España, campeona de la Eurocopa antes de ser finalista en el Mundial
En 2010, España llegaba como vigente campeona de la Eurocopa 2008, disputada en Austria y Suiza, donde superó 1-0 a Alemania en la gran final con un solitario gol de Fernando ‘Niño’ Torres a pase de Xavi.
Este 2026, La Roja llegó a la final como monarca de la Eurocopa 2024, luego de vencer 2-1 a Inglaterra. Nico Williams adelantó a España, Cole Palmer empató para los ingleses y, a pocos minutos del final, Mikel Oyarzabal marcó el gol del título.
Grupo H y Portugal en octavos: Las coincidencias entre España 2010 y 2026
Tanto en Sudáfrica 2010 como en el Mundial 2026, el sorteo ubicó a España en el Grupo H. En ninguna de las dos ediciones ganó su partido inaugural: cayó 1-0 ante Suiza hace 16 años y empató 0-0 con Cabo Verde en esta Copa del Mundo.
Otra coincidencia es que, en ambos torneos, el cuadro de eliminación directa enfrentó a los españoles contra Portugal y, en las dos ocasiones, La Roja ganó por 1-0 en los octavos de final.
España: Un equipo joven y con mucho ADN del FC Barcelona en el Mundial
De acuerdo con el diario español El Debate, la selección de 2010 y la de 2026 tienen un promedio de edad muy similar y relativamente bajo. Para Sudáfrica, la convocatoria de Vicente del Bosque tenía una media de 25.9 años; la actual de Luis de la Fuente es apenas superior, con 26.1.
Además, en ambos casos hubo ocho jugadores del FC Barcelona en la convocatoria. A ello se suma que el equipo de Del Bosque practicaba un estilo muy cercano al entonces popular tiqui-taca de Pep Guardiola.
Aunque menos, la España de Luis de la Fuente también guarda similitudes con el actual Barcelona de Hansi Flick, como una formación base que rota entre esquemas 4-3-3 y 4-2-3-1, la importancia de Pedri y Dani Olmo en la generación de juego y el protagonismo de Lamine Yamal como principal amenaza ofensiva desde la banda derecha.
Jugadores del Barcelona en Sudáfrica 2010:
- Carles Puyol
- Gerard Piqué
- Sergio Busquets
- Xavi Hernández
- Andrés Iniesta
- Pedro Rodríguez
- David Villa (fichó antes del Mundial, aunque aún no debutaba con el club)
Jugadores del Barcelona convocados en 2026:
- Joan García
- Eric García
- Pau Cubarsí
- Pedri
- Gavi
- Dani Olmo
- Ferran Torres
- Lamine Yamal
¡Hasta Shakira coincide en el Mundial de 2010 y 2026!
Entre otras coincidencias llamativas, la cantante Shakira interpretó tanto la canción de Sudáfrica 2010 como la del Mundial 2026. En aquella edición lanzó el emblemático Waka Waka, mientras que ahora suena por todos lados el Dai Dai.
En un plano relativamente más subjetivo que deportivo, tanto la España de 2010 como la de 2026 llegaron a la final como una de las principales favoritas para conquistar la Copa Mundial de la FIFA.