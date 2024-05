Pep, el mejor de todos los tiempos

Josep Guardiola y su Manchester City enfrentarán el domingo al West Ham United en casa, el Etihad Stadium, con la necesidad de ganar para obtener su cuarta Premier League consecutiva, la sexta del entrenador en su periplo por el City, al que llegó hace 8 temporadas.

El primer año de Pep en Inglaterra no entregó títulos, con un balance de un tercer lugar en Liga, Semifinales en FA Cup, y Octavos en Champions y Copa de la Liga. La única campaña en su carrera en los banquillos sin ganar un título, tras debutar en 2008 con un triplete en el Barcelona, con el que patentó un estilo que revolucionó el futbol.

El paso arrollador del catalán en La Liga obligó al Real Madrid a abrir la cartera como nunca se ha visto en un mismo verano y, un año después sin trofeos, traer a José Mourinho para contenerlo. En su primer año ganó la Copa, pero Pep, el campeonato ligüero y la Champions, en la que hubo Clásico en Semifinales y nació el famoso “¿pur qué?”. En su segundo año, con la famosa “Liga de los 100 puntos”, Mou logró frenar a los culés, cuando el Barça apenas ganó la Copa del Rey, en 2011-12.

Entre ellos, las comparaciones son necias: 5 victorias blaugrana, 4 empates y 2 triunfos blancos. Aunque Mourinho ganó la única Final que enfrentaron, la Copa del Rey 2011, Pep lo echó en Cuartos de Copa del Rey y de Semifinales de la Champions.

En 2012, cuando se fue el Bayern, Guardiola terminó una rivalidad que, a la distancia, pareció más larga de lo que en realidad fue: 3 años. En ese momento, Mourinho era muy insistente con su palmarés respecto al de Pep. Sin embargo, en ese trienio, el catalán ganó 8 títulos (2 Ligas, 2 Supercopa y una Copa del Rey en España, y una Champions, una Supercopa europea y un Mundial de Clubes, en el plano internacional), mientras el portugués solo logró 3, todos domésticos (una Liga, una Copa del Rey y una Supercopa de España). Cuando terminó la rivalidad Pep vs. Mou en LaLiga, el primero sumaba 14 campeonatos y el segundo, 20. El tema es que el luso solo suma 6 trofeos desde entonces, mientras Pep agregó otros 23 para un impresionante total de 37 (más los dos que puede obtener esta misma campaña, la Premier y la FA Cup). Mou se quedó en 26 (nada despreciables, pero muchos menos) y ahora, se especula en la prensa, llegará al Fenerbahçe turco, un campeonato de segunda línea en Europa, después de ser despedido del Chelsea, Manchester United, Tottenham y Roma.

Así, aquella indirecta de Mou sobre el futbol de posesión que le lanzó en 2019 y eso de señalar las 3 Premier que sumaba por las dos que tenía Guardiola en ese momento, envejecieron muy feo… Guardiola ya ganó 3 más y puede convertirse en el primer técnico que gane cuatro al hilo en la historia de Inglaterra.

Por eso, entre los “competidores” de Pep ya no está Mourinho, tampoco está Jürgen Klopp, el único técnico con más de 5 enfrentamientos directos que le ha ganado más partidos: 11 del alemán, 10 del catalán y 9 empates. El que dejará de ser técnico del Liverpool este mismo domingo, ni siquiera quiso entrar en polémica: “Es un excelente entrenador. El mejor que he visto. Pep me hizo mejor”, dijo “Kloppo” en la previa del último enfrentamiento entre ambos, un emocionante 1-1 por la Premier.

¿Quién le queda? En activo, ninguno. En Ligas, Mourinho se quedó en 6, las mismas Premier que Josep puede alcanzar este domingo, solo que a esas el catalán debe sumarle las 3 Ligas que ganó con el Barcelona y las 3 con el Bayern.

En Europa, sin embargo, sí tiene cosas que hacer, aunque no demasiadas: ya es el segundo de todos los tiempos solo detrás del actual técnico del Real Madrid, Carlo Ancelotti, quien está a una victoria de su quinta Orejona y, si lo hace, podría disputar la Supercopa de Europa y llegar hasta 11 campeonatos internacionales; Pep, empatado con Sir Alex Ferguson, tiene 7 títulos… ¡pero 23 años menos de carrera!

Guardiola tiene 3 Orejonas, las mismas que Zinedine Zidane y Bob Paisley, y está una debajo de Ancelotti. A este ritmo, ese hito podría rebasarlo muy pronto.

En el horizonte, la única estela que sigue el técnico del ManCity es la del legendario Ferguson, el que reimpulso la grandeza del ManUnited, y quien tiene una ventaja de 12 trofeos, con un total de 49.

“Fergie” únicamente dirigió 3 clubes de Primera División y una Selección en su carrera, que inició con el St Mirren (ascendió a Primera), siguió con el Aberdeen (sus 3 títulos de Liga son los últimas que no ganaron Celtic o Rangers), luego tomó al equipo de Escocia para el Mundial de México 86 -debido a la muerte súbita del entrenador Jock Stein-, para después recalar ese mismo año en el Manchester United, con el que alzó 38 trofeos en 27 años, incluidas 13 Ligas y 2 Champions (triplete incluido, en 1999; Pep es el único en la historia con 2 tripletes).

En Inglaterra, Fergie aventaja a Pep, 38 a 16. Aquí lo que hay que ver es la tendencia: Si todo sale como dicen las casas de apuestas, el City ganará Premier y FA Cup este año, por lo que Pep alcanzaría 18 títulos en 8 campañas, es decir, una media de 2.25 por año con lo Cityzens. A Guardiola le harían faltan 9 años a este ritmo para alcanzar a Ferguson, es decir, lo lograría con una década menos que el escocés, solo que el catalán llegó al City con una vitrina muy amplia de títulos en su haber.

De ganar los dos trofeos que le restan este año, el de Santpedor alcanzará 39 en 15 años de carrera. Con su media de 2.6 títulos por año, alcanzaría los 49 de Ferguson en 4 más, con apenas 58 años; el escocés se retiró hace 11, a los 71. Por ende, especulativamente, si Pep decidiera dejar los banquillos a la misma edad, le quedarían 13 años para pulverizar el récord del escocés. Una locura.

Por esos 39 trofeos, por todas las rivalidades que ha sorteado y por el estilo de juego impuesto en tres de las 5 grandes Ligas de Europa, no hacen falta otras explicaciones para justificar que Josep Guardiola es el mejor entrenador de la historia. Así, sin más.