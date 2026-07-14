Marina del Pilar ‘libra’ investigación del Gobierno: ‘No se infiere delito en llamada’, remarca Harfuch

Omar García Harfuch dijo que habló con Marina del Pilar después de que el periodista Héctor de Mauleón sacó un nuevo audio de una llamada de la gobernadora.

Marina del Pilar, gobernadora de Baja California, no será investigada por el Gobierno de México tras la publicación de una presunta llamada con agentes de Estados Unidos, adelantó Omar García Harfuch, secretario de Seguridad, este martes 14 de julio.

El funcionario dijo que él y Rosa Icela Rodríguez, secretaria de Gobernación, tuvieron una llamada con la gobernadora de Baja California para tratar el asunto.

A la pregunta expresa de si se iniciará una investigación contra Marina del Pilar, García Harfuch respondió: “No se infiere ningún tipo de delito en la llamada”.

¿Qué información se comparte en la mesa de seguridad de Baja California?

El audio revealdo por el periodista Héctor de Mauleón expone una llamada entre Marina del Pilar y supuestos agentes de EU. En una parte del audio, la gobernadora dice: "Yo puedo decir lo que he escuchado en las mesas de seguridad“.

Sobre ese punto, Omar García Harfuch aseguró explicó que en estas reuniones de seguridad se comparte datos sobre incidencia delictiva; blancos delictivos prioritarios y casos en curso, información que, a consideración del secretario, no es “sensible”.

“No se escucha nada que comprometa la seguridad nacional ni la seguridad de Baja California. No pensamos que haya un delito que perseguir, no se encuentra en esta comunicación algo que comprometa la seguridad”, puntualizó la presidenta Claudia Sheinbaum en su ‘mañanera’ de este martes 14 de julio.

¿Quién es el abogado de Marina del Pilar?

En la llamada con presuntos agentes estadounidenses, la gobernadora de Baja California confirmó que es defendida por Michael Nadler, un abogado con residencia en Florida y especialista en casos civiles de alta complejidad.

Nadler, quien se desempeño como fiscal federal en el Distrito Sur de Florida por más de 10 años, se ha centrado en su carrera en casos por investigaciones por lavado, entre otros delitos.