Marina del Pilar niega ‘acuerdo en lo oscurito’ con autoridades de EU: ‘El que nada debe, nada teme’

Marina del Pilar, gobernadora de Baja California, negó cualquier acuerdo legal con las autoridades de Estados Unidos para supuestamente ayudarla con sanciones en su contra.

La funcionaria reconoció que constantemente tiene reuniones con autoridades estadounidenses; sin embargo, no son para evitar supuestas acciones de EU.

Dichas reuniones son “totalmente transparentes, donde lo que buscamos es el beneficio y el bienestar de las familias de ambos lados de la frontera”.

Con ello, declaró que “quien nada debe, nada teme”, y que los supuestos acuerdos son “un invento”.

Marina del Pilar confirma llamada con autoridades de EU: ¿Cuál fue el motivo?

Tras negar que hubieran acuerdos “en lo oscurito” con Estados Unidos, Marina del Pilar agregó que la llamada tuvo como participante a un intermediario, por lo que dio detalles sobre quién es su abogado.

“El contexto de esta llamada se da cuando una tercera persona, se dice un intermediario y se acerca a una servidora, y pues yo le digo que cualquier situación hay que verla a través de un abogado. Yo en algún momento sí me acerqué con un asesor legal que actualmente no trabaja conmigo. Y también debo decir que esta supuesta reunión a la que se refiere el audio jamás sucedió”, explicó.

Marina del Pilar mencionó que las comunicaciones con las autoridades de Estados Unidos siempre son en tono respetuoso, con lo que descartó los rumores sobre posibles acciones de la administración Trump en su contra.

Además, reiteró que ella sigue trabajando con la conciencia tranquila por las familias de Baja California, además de que celebró la gira que hizo con la presidenta Claudia Sheinbaum.

“Y sí decirles que mantendremos esta coordinación con el Gobierno de México y las autoridades estadounidenses en beneficio de ambos lados de la frontera”, finalizó Marina del Pilar.

De acuerdo con el portal ZETA Tijuana, Marina del Pilar admitió que ha comenzado los trámites legales para que vuelva a conseguir su visa a Estados Unidos, misma que fue revocada en mayo del año pasado.