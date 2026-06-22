Tren Interoceánico dará servicio de pasajeros hasta 2027; analizan cambios en vías, adelanta Sheinbaum

Sheinbaum confirmó que se harán cambios en los trazos de las vías del Tren Interoceánico.

La presidenta Claudia Sheinbaum adelantó que el Tren Interoceánico daría servicio nuevamente hasta inicios de 2027 y confirmó que se modificará la ruta como parte de los trabajos que se realizan en la obra.

“Ya están las recomendaciones, se están revisando con la agencia de trenes que dirige Andrés Lajous. Las vamos a dar a conocer aquí y se van a hacer públicas, esperamos que el próximo año ya tenga el servicio de pasajeros”, dijo la mandataria durante su conferencia ‘mañanera’ de este lunes.

Sheinbaum destacó que los trabajos se centran en reducir el número de curvas pronunciadas en distintos tramos de Salina Cruz.

“Ahí hay que hablar para conseguir los derechos de vía y todo lo que tiene que haber en coordinación con las comunidades de Oaxaca y esta nueva alternativa para el tren que permitiría reducir el número de curvas”, agregó.

¿Qué sabemos de la nueva ruta del Tren Interoceánico?

El cambio de ruta del Tren Interoceánico ocurre tras el descarrilamiento que dejó 14 muertos en diciembre y el objetivo es evitar la zona de curvas.

“Vamos a iniciar pronto un nuevo trazo en la parte sur, que permita evitar una zona que se llama las ‘Orejas de Conejo’, justo donde fue el accidente del Interoceánico y darle mayor seguridad”, dijo la presidenta en una de sus conferencias ‘mañaneras’.

Las recomendaciones mencionadas fueron realizadas por un grupo de especialistas para analizar la mejor alternativa y así modificar la ruta.

De acuerdo con la mandataria, el Tren Interoceánico sí realiza operaciones actualmente, pero solo para transporte de carga.

Así fue el accidente en el Tren Interoceánico

Tras el descarrilamiento del Tren Interoceánico en diciembre, la Fiscalía General de la República (FGR) presentó un informe donde indicó que la causa del accidente fue el exceso de velocidad.

El tren cayó a un barranco debido a que iba 15 kilómetros por hora por encima del límite autorizado, sobre todo, en una zona de curvas pronunciadas.

Dicha resolución se obtuvo tras el análisis de la caja negra que mostró un exceso de velocidad también en los tramos rectos de la vía.

Según las investigaciones, el Tren Interoceánico alcanzó 111 kilómetros por hora a pesar de que el límite de velocidad es de 70 kilómetros por hora.

Por esta razón fueron detenidos los conductores Felipe de Jesús Díaz y Ricardo Mendoza, señalados como presuntos responsables del accidente.

Sin embargo, semanas después fueron liberados luego de que alcanzaron un acuerdo reparatorio con los familiares de los afectados por el accidente en el tren de Oaxaca.