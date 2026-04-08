Accidente en Tren Interoceánico: 145 víctimas llegaron a acuerdos reparatorios, informa la FGR

El descarrilamiento del Tren Interoceánico en Oaxaca dejó 14 personas fallecidas y cerca de 100 más heridas.

El Gobierno de México concluyó el proceso de reparación integral del daño para 145 personas afectadas por el accidente del Tren Interoceánico, informó este miércoles la titular de la Fiscalía General de la República (FGR), Ernestina Godoy.

De acuerdo con un comunicado de la Secretaría de Gobernación (Segob), las víctimas del descarrilamiento del Tren Interoceánico—114 adultos y 31 niñas, niños y adolescentes— accedieron a mecanismos de justicia alternativa que permitieron resolver el conflicto mediante acuerdos reparatorios, evitando así la prolongación de procesos judiciales.

Godoy explicó que estos acuerdos fueron posibles gracias a la disposición de la empresa responsable, así como al acompañamiento de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV) y del órgano especializado en mecanismos alternativos de solución de controversias de la FGR.

“Las personas agraviadas optaron por concluir el conflicto a través de la justicia alternativa, lo que implicó la firma de acuerdos reparatorios”, señaló la fiscal, quien destacó que la reparación se otorgó de forma inmediata a todas las víctimas y sus familias.

La funcionaria subrayó que este tipo de mecanismos, contemplados en la Constitución y en la ley, representan una vía más ágil y menos desgastante para quienes resultan afectados por un delito, al garantizar medidas que compensen el daño ocasionado.

Asimismo, precisó que la firma de estos acuerdos conlleva la extinción de la acción penal, en apego al marco jurídico vigente.

Godoy enfatizó que la actuación de la Fiscalía se centró en la protección de las víctimas y el cumplimiento de los fines del proceso penal, entre ellos el esclarecimiento de los hechos, la salvaguarda de personas inocentes y la reparación de los daños.

“La Fiscalía General de la República, al privilegiar en todo momento la protección de las víctimas y los ofendidos, cumplió con sus funciones constitucionales y legales”, afirmó.

FGR descarta fallas en la vía y material del Tren Interoceánico

En su mensaje, Godoy detalló que las cuatro carpetas de investigación lograron acreditar la comisión de los delitos de homicidio y lesiones culposas, con la participación del maquinista, el conductor y el jefe de despacho.

Agregó que “tras una minuciosa inspección y toma de pruebas”, se comprobó que en el punto del siniestro “la vía, durmientes, fijaciones y balasto cumplen con la norma”.

Asimismo, señaló que se descartó el delito de uso ilícito de atribuciones y el ejercicio indebido del servicio público, con base en la información proporcionada por la empresa ferroviaria, así como en el análisis de seis auditorías de la Auditoría Superior de la Federación (ASF) y de otros seis informes, además de cinco expedientes de investigación concluidos por la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno.

Lo anterior, al revisar 41 contratos públicos relacionados con la vía, adquisición de material y el mantenimiento. Indicó que, en todos los casos, no hubo observaciones penales que denunciar por ambas dependencias.

El Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec indicó que hubo un descarrilamiento de la máquina principal. (Fotógrafo Especial)

¿Qué provocó el descarrilamiento del Tren Interoceánico?

El accidente en la Línea Z del Tren Interoceánico, en Oaxaca, ocurrió el 28 de diciembre de 2025, cuando el tren de pasajeros se descarriló mientras circulaba en una zona de curvas entre las localidades de Nizandá y Asunción Ixtaltepec.

De acuerdo con reportes oficiales, el convoy —que cubría la ruta entre Salina Cruz y Coatzacoalcos— se salió de las vías y varios de sus vagones cayeron por un terraplén, lo que provocó severos daños y una amplia movilización de cuerpos de emergencia.

El accidente dejó un trágico saldo de 14 personas fallecidas y cerca de 100 heridas.

Las investigaciones posteriores de la FGR concluyeron que el accidente estuvo relacionado con exceso de velocidad en una curva, lo que derivó en el descarrilamiento del tren.