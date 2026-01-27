Descarrilamiento del Tren Interoceánico en Oaxaca fue por exceso de velocidad: FGR

14 personas murieron después de que vagones del Tren Interoceánico cayeran a una pendiente en un tramo en Oaxaca.

La fiscal general de la República, Ernestina Godoy, informó este martes 27 de enero que, tras las investigaciones realizadas por la dependencia federal, que el descarrilamiento del Tren Interoceánico se debió al exceso de velocidad.

En conferencia de prensa, explicó que el accidente, que ocurrió hace casi un mes y que dejó 14 muertos, se debió a que el ferrocarril iba a 15 kilómetros por encima del límite autorizado en el lugar del descarrilamiento.

Resaltó que se está analizando ejercer acción penal por homicidio culposo y lesiones culposas contra los implicados en el descarrilamiento.

Godoy aseguró que desde el día del accidente, el 28 de diciembre, la FGR abrió la carpeta de investigación y desplegó personal ministerial, peritos y policías federales ministeriales al lugar del accidente, con el objetivo de atender a las víctimas, preservar indicios y esclarecer las causas del siniestro ocurrido en el Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec.

¿Qué causó el accidente del Tren Interoceánico en Oaxaca?

De acuerdo con la información extraída de la caja negra de la locomotora, el tren circulaba a 65 kilómetros por hora en la curva donde ocurrió el descarrilamiento, pese a que la velocidad máxima autorizada era de 50 km/h para el servicio de pasajeros en ese tramo.

Además, los registros revelaron que, en tramos rectos previos, el tren alcanzó velocidades de hasta 111 km/h, cuando el límite permitido era de 70 km/h, lo que implicó una circulación 41 km/h por encima de lo autorizado.

Información de la caja negra del Tren Interoceánico señala que los operadores de la unidad fueron a exceso de velocidad en distintas partes del recorrido. (Fiscalía General de la República)

La fiscal explicó que la caja negra es un dispositivo tecnológico de alta confiabilidad e inalterable, que registra velocidad, ubicación, frenado y eventos de supervisión, información que fue debidamente extraída con cadena de custodia por peritos especializados.

Infraestructura y sistema de frenado no presentaron fallas

Godoy precisó que las inspecciones realizadas a más de 10 kilómetros de vía ferroviaria, así como al tren —integrado por dos locomotoras y cuatro coches, con un peso aproximado de 400 toneladas—, no arrojaron daños estructurales ni fallas mecánicas previas al accidente.

Tampoco se detectaron anomalías en rieles, durmientes, balasto, sistema de acoplamiento ni en el sistema de frenado, el cual funcionó adecuadamente e incluso permitió que el tren se detuviera por completo en estaciones previas al punto del siniestro.

Sin embargo, tras esas detenciones, la investigación determinó que el maquinista aceleró de forma súbita, incrementando la velocidad hasta niveles superiores a los permitidos antes de ingresar a la curva donde ocurrió el descarrilamiento.

FGR ejercerá acción penal por homicidio y lesiones culposas

Con base en los dictámenes periciales y las diligencias ministeriales, la FGR determinó ejercer acción penal por la probable comisión de los delitos de homicidio culposo y lesiones culposas, al considerar que no se cumplieron las reglas de operación ferroviaria establecidas en la normatividad vigente.

La fiscal aclaró que, aunque existen elementos suficientes para atribuir el siniestro al exceso de velocidad, los trabajos de investigación continúan para descartar otros factores, como condiciones geotécnicas, alineamiento de vía o interacción rueda-riel.

Finalmente, Godoy aseguró que la FGR trabaja en coordinación con diversas instituciones federales en una mesa permanente de atención a víctimas, con el objetivo de garantizar la reparación integral del daño y evitar la impunidad.