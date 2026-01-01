Muere mujer de 73 años herida en descarrilamiento del Tren Interoceánico; número de fallecidos sube a 14

Más de 100 personas quedaron lesionadas por el descarrilamiento del Tren Interoceánico en Oaxaca, aunque no todas necesitaron hospitalización.

Una mujer de 73 años que había quedado herida por el descarrilamiento del Tren Interoceánico falleció este jueves 1 de enero, reportó la Secretaría de Marina.

“Expresamos nuestra solidaridad y condolencias a sus familiares y seres queridos. Nos mantenemos en coordinación con las autoridades competentes para la atención integral”, publicó en su cuenta de Twitter.

La mujer, identificada como Hilda Alcántara, estaba internada en un hospital de alta especialidad del IMSS-Bienestar en Oaxaca, en el área de terapia intensiva. Su fallecimiento ocurrió a las 10:35 horas, informó la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV).

Con este fallecimiento, son 14 las personas que murieron por el descarrilamiento del Tren Interoceánico en un tramo de la Línea Z el pasado domingo 28 de diciembre.

“Desde su ingreso, la paciente presentó un cuadro clínico grave. Los médicos especialistas determinaron que tenía politraumatismo severo, con fracturas en fémur, tibia y peroné, y múltiples fracturas costales”, explicó el IMSS-Bienestar.

La dependencia explicó que la señora Hilda Alcántara fue sometida a una operación exitosa. No obstante, la paciente presentó una tromboembolia pulmonar que acabó con su vida.

Marina descarta fallas en vías del Tren Interoceánico

El accidente se registró en la ruta que conecta Veracruz con Oaxaca, cuando un vagón salió de la vía y cayó en una pendiente durante el trayecto, sin que hasta ahora se tenga claridad sobre la causa técnica que provocó el siniestro.

Autoridades de la Secretaría de Marina, encargadas de la operación ferroviaria, informaron que los operadores realizan revisiones previas de las vías, sin que se reportara riesgo antes de la salida del tren el domingo 28 de diciembre.

La presidenta Claudia Sheinbaum remarcó que las vías del Tren Interoceánico cuenta con certificados de seguridad y pidió no especular sobre las razones del accidente, esto después de que pasajeros sugirieron que la unidad iba a exceso de velocidad.

La Fiscalía General de la República (FGR) será quien determine la situación legal respecto al operador, agregó la mandataria el martes 30 de diciembre.

Decenas de heridos continúan hospitalizados en diferentes hospitales de Oaxaca y otros fueron trasladados a la Ciudad de México para atención especializada, como la niña Astrid Ximena de 3 años quien fue llevada al Hospital México Siglo XXI.

¿De cuánto dinero son los apoyos a víctimas de accidente del Tren Interoceánico?

Al día siguiente del descarrilamiento, Sheinbaum anunció la entrega inmediata de apoyos de 30 mil pesos para cubrir gastos derivados de la tragedia”, esto durante su visita a hospitales en Oaxaca.

La mandataria también prometió una reparación integral del daño, dejando claro que los 30 mil pesos anunciados inicialmente representan “solo un primer pago” en un proceso de acompañamiento y atención a los familiares de quienes perdieron la vida o resultaron lesionados.

Aunque aún no se ha determinado oficialmente la causa del descarrilamiento, las investigaciones se encuentran abiertas con participación de la FGR y expertos en transporte ferroviario para esclarecer lo ocurrido y definir responsabilidades.