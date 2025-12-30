Del Buque Cuauhtémoc al huachicol fiscal y al accidente del Tren Interoceánico: El duro año de la Marina

La Secretaría de Marina navegó aguas turbulentas durante 2025; estos son los casos que enfrentó este año.

El descarrilamiento del Tren Interoceánico, ocurrido el pasado 28 de diciembre, marca el cierre de un año complicado para la Secretaría de Marina (SEMAR), a cargo del almirante Raymundo Pedro Morales Ángeles.

Además del accidente del Tren del Istmo, la Marina enfrentó un 2025 con ‘viento en contra’. Uno de los casos que marco el año de la SEMAR es la investigación por el huachicol fiscal.

El otro hecho es el choque del Buque Escuela Cuauhtémoc, ocurrido en Nueva York.

Hace una semana, un avión de la Marina se desplomó en Texas mientras realizaba una misión humanitaria. El saldo de ese siniestro fue de seis personas muertas.

Al menos 21 personas murieron en los dos accidentes, mientras que los resultados de la investigación por huachicol fiscal aún están pendientes.

¿Qué pasó con la Marina en 2025? Accidente del Tren Interoceánico deja 13 personas muertas

Un convoy de la Línea Z del Tren Interoceánico —que va de Coatzacoalcos, en Veracruz, a Salina Cruz en Oaxaca— se descarriló la mañana del 28 de diciembre con 250 personas a bordo, incluidos 9 integrantes de la tripulación.

Hasta este 30 de diciembre, el saldo del accidente del Tren del Istmo es de 13 personas muertas y 98 más heridas.

Los primeros reportes de la Secretaría de Marina sobre el descarrilamiento del Tren Interoceánico establecen que la máquina principal se descarriló y provocó la caída de algunos vagones a un talud de 7 metros de altura.

El siniestro ocurrió a la altura de Nizanda, en Oaxaca.

Un día después del accidente, la presidenta Claudia Sheinbaum anunció un apoyo inicial de 30 mil pesos para las víctimas, al tiempo que la Fiscalía General de la República (FGR) abrió una carpeta de investigación para determinar las responsabilidades.

Además, Sheinbaum informó que las vías del Tren Interoceánico contaban con certificados de seguridad, por lo que pidió esperar a la conclusión de las investigaciones para conocer las causas del descarrilamiento y a los presuntos responsables.

La FGR actualizó los datos sobre la investigación del descarrilamiento del Tren Interoceánico y explicó que ya se realizaron las necropsias correspondientes y se entrevistó a personal de la tripulación.

También se informó que el conductor del Tren Interoceánico resultó ileso en el accidente; sin embargo, aún no se revela en qué situación legal se encuentra.

‘Avionazo’ de la Marina en Texas deja 6 muertos

Un avión de la Marina se desplomó en Galveston, Texas, la tarde del 22 de diciembre. Los hechos ocurrieron cuando la aeronave realizaba labores humanitarias a favor de un paciente con quemaduras graves que recibió apoyo de la Fundación Michou y Mau, que creó la actriz Virginia Sendel.

El saldo del accidente aéreo fue de seis personas muertas y dos sobrevivientes, una de ellas la mamá del menor que era trasladado a Estados Unidos por motivos médicos.

De acuerdo con las autoridades, las 6 personas muertas en el ‘avionazo’ de la Marina son:

Federico Efraín ‘R’ ‘C’, que era el menor de edad.

Juan Alfonso Adame González (Médico).

Teniente ANPA Víctor Rafael Pérez Hernández.

Teniente SSN Juan Iván Zaragoza Flores.

Marinero ANE Guadalupe Flores Barranco.

Teniente Luis Enrique Castillo Terrones, quien se reporta como desaparecido.

Las sobrevivientes son: Julia Aracelis Cruz Vera, madre del menor, y de Miriam de Jesús Rosas Mancilla, quien es enfermera.

¿En qué va la investigación sobre el huachicol fiscal y qué tiene que ver la Marina?

Tres meses antes del descarrilamiento del Tren Interoceánico, las aguas por las que navegaba la Secretaría de Marina se tornaron turbulentas. A inicios de septiembre, Omar García Harfuch, secretario de Seguridad Ciudadana federal, informó sobre la detención de 14 personas por su presunta participación en una red de huachicol fiscal.

Según informó García Harfuch, la red de huachicol fiscal operaba especialmente en Tampico, Tamaulipas. Ese grupo criminal era encabezado por Roberto Farías Lagunas, vicealmirante de la SEMAR y sobrino político del exsecretario de Marina, Rafael Ojeda Durán. Otro de los involucrados es Francisco Javier Antonio Martínez, exfuncionario de la Administración del Sistema Portuario Nacional (ASIPONA) en Tampico, donde se desempeñaba como director administrativo y de finanzas.

Historia de la red de huachicol fiscal

La historia detrás del operativo contra el huachicol en Tamaulipas señala que las personas presuntamente involucradas fueron detenidas luego del decomiso histórico de un buque con 10 millones de litros de diesel, en lo que se considera como uno de los decomisos más grandes de la historia en el combate contra el huachicol en México.

Alejandro Gertz Manero, entonces titular de la FGR, explicó que el operativo contra el huachicol en México inició luego de que el almirante José Rafael Ojeda Durán, exsecretario de Marina, se acercó a la FGR para denunciar el delito.

“Hace casi dos años, acudió ante la FGR, el entonces secretario de la Marina y nos hizo saber de los problemas que tenía en varias áreas de esa institución. A partir de ese momento, nosotros le pedimos que nos ayudara con las denuncias y con las pruebas de cuáles eran este tipo de irregularidades y cómo las íbamos a resolver”, dijo Gertz Manero.

Desde aquella ocasión, la FGR, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), el Servicio de Administración Tributaria (SAT) y la Procuraduría Fiscal iniciaron las indagatorias. Como parte de las investigaciones, la Secretaría de Seguridad Ciudadana logró los dos decomisos más grandes de huachicol, uno en Baja California y otro en Tamaulipas.

Dos marinos mueren en el choque del Buque Cuauhtémoc

A mediados de mayo pasado, 277 marinos sufrieron cuando el Buque Escuela Cuauhtémoc chocó en Nueva York, dejando como saldo dos personas muertas.

Los videos de choque del Buque Cuauhtémoc muestran que la embarcación se impactó contra el Puente de Brooklyn mientras realizaba una maniobra de zarpe, según informó en ese momento la Secretaría de Marina.

“Durante la maniobra de zarpe del Velero Cuauhtémoc en Nueva York, se registró un percance con el Puente de Brooklyn que provocó daños al Buque Escuela, impidiendo por el momento la continuación del crucero de instrucción”, indicó la Marina en su cuenta de X.

Además de las dos personas muertas, el choque del Buque Cuauhtémoc provocó lesiones a una veintena de sus tripulantes.

Hace una semana, la Secretaría de Marina informó del regreso del Buque Cuauhtémoc, ya reparado, tras concluir Crucero de Instrucción.

“El Buque Escuela ARM “Cuauhtémoc”, insignia de esta Honorable Institución y reconocido internacionalmente como el “Embajador y Caballero de los Mares”, arribó al puerto de Acapulco, al concluir el Crucero de Instrucción “Consolidación de la Independencia de México 2025”, explicó la Marina.