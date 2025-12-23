Desplome de avión de la Marina: ‘Avionazo’ deja 6 muertos; hallan restos del teniente Luis Castillo Terrones

A más de un día del desplome del avión de la Marina en Galveston, Texas, las autoridades confirmaron el hallazgo del cuerpo de la última persona, que estuvo desaparecida hasta este martes 23 de diciembre.

Dichos restos pertenecerían a Luis Enrique Castillo Terrones, teniente de la Marina, quien era el último por encontrar y que fue hallado sin vida.

Con ello, se confirma la muerte de seis de los ocho tripulantes de la aeronave Beechcraft King Air de la Marina que se desplomó en Galveston mientras ayudaba a la fundación Michou y Mau, en el traslado aéreo de un niño con quemaduras para su atención en Estados Unidos.

“La Secretaría de Marina expresa su profundo pesar por el fallecimiento de seis de las ocho personas involucradas en este lamentable suceso. Las dos personas que sobrevivieron al percance se encuentran estables y reciben la atención médica correspondiente. Ante este doloroso resultado, la Semar mantiene la coordinación interinstitucional e internacional, así como el acompañamiento cercano a los familiares, a fin de brindarles el apoyo y la atención necesarios”, escribió la Marina en un comunicado.

¿Quiénes son los muertos tras el ‘avionazo’ de la Marina?

Tras la última actualización de la Marina, en la que confirmó el fallecimiento del teniente que estaba en condición de no localizado tras el desplome de la aeronave, suman 6 muertos y dos sobrevivientes en total.

Los nombres de las personas fallecidas son:

Federico Efraín, bebé de 2 años de edad que era trasladado a un hospital de especialidad para niños con quemaduras, con el apoyo de Michou y Mau.

Juan Alfonso Adame González , médico.

, médico. Víctor Rafael Pérez Hernández , teniente ANPA.

, teniente ANPA. Juan Iván Zaragoza Flores , teniente SSN.

, teniente SSN. Guadalupe Flores Blanco, marinero ANE.

Las sobrevivientes del desplome de la aeronave de la Marina son:

Miriam de Jesús Rosas Mancilla , enfermera.

, enfermera. Julia Aracelis Cruz Vera, madre del menor Federico Efraín.

Ambas fueron trasladadas a un hospital de especialidades para su atención médica. Además, una de ellas fue salvada por Sky Decker, un hombre local de Galveston que acudió a la zona del desplome de la Marina.

La presidenta Claudia Sheinbaum lamentó los hechos tras el desplome de la aeronave de la Marina, y aseguró que el avión perdió la comunicación en un lapso de 10 minutos.

Información en desarrollo...