Murió bebé con quemaduras en ‘avionazo’ de la Marina: ‘Salieron de Yucatán a Galveston’, dice Sheinbaum

La presidenta Sheinbaum lamentó el 'avionazo' de la Secretaría de Marina en Texas y aseguró que se realizarán las investigaciones para saber lo ocurrido.

La presidenta Claudia Sheinbaum confirmó que entre los fallecidos tras el desplome de un avión de la Secretaría de Marina en Galveston Texas, está un niño que era trasladado desde Yucatán para recibir atención médica por quemaduras.

“Mis condolencias a los familiares de los marinos que fallecieron y a las personas que viajaban, es muy triste lo que pasó. Está trabajando el secretario de Marina desde el primer momento y brindando apoyo a los familiares”, dijo la mandataria.

Sheinbaum detalló durante su conferencia ‘mañanera’ de este martes 23 de diciembre que en total viajaban ocho personas, entre médicos, enfermeras, marinos y familiares del menor de dos años, según información de CNN.

Además, confirmó que todavía hay un marino desaparecido, por lo que se mantienen las labores de búsqueda para encontrarlo.

‘Se perdió la comunicación con la aeronave’

De acuerdo con la información proporcionada por la presidenta Sheinbaum, la Secretaría de Marina (Semar) colabora con este tipo de acciones humanitarias para el traslado de pacientes quemados.

Al inicio se pensó que la aeronave ya había aterrizado, pero solo se confirmó que llegó a Texas y perdieron comunicación con el avión durante 10 minutos, hasta que se confirmó el accidente.

La mandataria pidió esperar a que se encuentren las cajas negras de la aeronave y aseguró que se realizarán las investigaciones correspondientes para saber qué ocurrió.

El saldo del ‘avionazo’ en Galveston, Texas, es de cinco personas fallecidas, una no localizada y dos rescatadas con vida.

¿Qué sabemos sobre el ‘avionazo’ en Galveston, Texas?

De acuerdo con la actualización más reciente difundida por la Semar, en el vuelo viajaban cuatro personas de tripulación naval y cuatro civiles— y, tras el accidente, dos sobrevivientes fueron rescatados con vida, mientras continúan las labores para localizar a una persona que permanece desaparecida.

La institución indicó que mantiene coordinación con el Consulado General de México en Houston, en EU, para los trámites correspondientes.

La aeronave, identificada por la Semar como un King Air ANX 1209, realizaba una misión de “carácter humanitario” vinculada al traslado médico especializado en el marco del “Plan Marina”, en coordinación con la Fundación Michou y Mau, organización dedicada a la atención de menores con quemaduras severas.

“Se continúan las coordinaciones con el Consulado General de México en Houston, para los trámites correspondientes”, indicó y reiteró sus condolencias a los familiares de las personas que perdieron la vida en este trágico siniestro.

Tras el desplome, la Guardia Costera de Estados Unidos rescató a seis personas, dos de ellas sin vida, apuntó la Secretaría de Marina (Semar), en un comunicado.

*Con información de EFE