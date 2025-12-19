‘No sale el avión hasta que nos paguen’: Piloto de Magnicharters ‘toma’ aeronave en el AICM

Un piloto de un vuelo de Magnicharters se negó a despegar por el adeudo de pagos.

Un piloto de la aerolínea Magnicharters se negó a volar la aeronave que cubriría la ruta Ciudad de México a Cancún debido al impago de más de 5 meses de salarios. La situación ha sido denunciada en redes sociales como el ‘secuestro’ del avión.

De acuerdo con videos difundidos, el piloto se negó a operar el vuelo debido a los adeudos que tiene la empresa.

“Estoy en negociaciones con el dueño, nos deben más de 5 meses de salarios, no nos dan cartas de navegación”, refirió el piloto en un video difundido este viernes por pasajeros de la aeronave.

El Financiero pidió información al Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM) sobre el incidente, pero dicha institución, controlada por la Marina, no respondió de inmediato a la solicitud de comentarios.

Según otros materiales audiovisuales, el piloto fue retirado de la cabina luego de negarse a operar el vuelo, y fue remitido a las autoridades correspondientes, quienes evaluarán la situación.

Asimismo, los pasajeros tuvieron que ser desalojados de la aeronave.

La aerolínea Magnicharters fue fundada en Monterrey. En 2023 estuvo a punto de sumarse a la lista de empresas aéreas que suspenden operaciones en el AICM por un adeudo de 70 millones de pesos.

Magnicharters pertenece a la familia Bojórquez y opera bajo el Grupo Aéreo Monterrey.

AICM habilita un WhatsApp para atender a pasajeros

Más temprano este viernes, el Aeropuerto Internacional de la CDMX informó sobre la habilitación de números telefónicos de WhatsApp para atender a pasajeros durante los vuelos en la temporada decembrina.

Además, implementará protocolos de seguridad y asistencia a pasajeros desde este viernes y hasta el próximo 6 de enero.

El Aeropuerto ‘Benito Juárez’ también mantiene activo el Programa Apoyo al Pasajero para orientar a las y los viajeros en temas como la localización de mostradores de aerolíneas y más.