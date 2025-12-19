Vacaciones de fin de año: AICM abre WhatsApp para atender a pasajeros

Para este periodo decembrino, el AICM activa protocolos de seguridad y apoyo a pasajeros.

¿Vas a viajar hacia la Ciudad de México o vas a salir de la capital? Para esta temporada de invierno en que las familias se reúnen para las fiestas de Navidad y Año Nuevo, el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM) recibe a miles de pasajeros, por ello alista medidas adicionales de seguridad, atención y apoyo.

El AICM implementará estos protocolos durante diciembre y hasta el martes 6 de enero de 2026, de acuerdo con un comunicado publicado este viernes.

Como parte de las obras de remodelación y con el objetivo de atender cualquier queja, recomendación o solicitud de apoyo en tiempo real, el AICM habilitó dos líneas telefónicas con WhatsApp disponibles las 24 horas.

Los números de WhatsApp que el AICM puso a disposición del público son los siguientes: para la Terminal 1, el número es 55 2859 4544, mientras que para la Terminal 2 es 55 1245 7797.

Asimismo, el aeropuerto ‘Benito Juárez’ informó que se brinda apoyo especial a personas adultas mayores, por lo que se les recomienda acercarse al personal de seguridad más cercano durante su estancia en las instalaciones.

El AICM también mantiene activo el Programa Apoyo al Pasajero, el cual cuenta con 40 colaboradores, de los cuales 19 utilizan silla de ruedas, quienes orientan a las personas viajeras sobre la ubicación de los mostradores de aerolíneas, el lugar donde se encuentran las áreas de Migración y Aduana, filtros de revisión, taxis, salas de última espera y otros servicios.

Para las tareas de seguridad civil dentro del AICM, hay 6 mil 700 elementos de seguridad contratada y del propio aeropuerto, quienes intensificarán los operativos de vigilancia en ambas terminales y en las vialidades internas, con el fin de garantizar la seguridad de pasajeros, visitantes y trabajadores durante el periodo de vacaciones de Navidad 2025 y Año Nuevo.

En su comunicado, el aeropuerto recordó que cuenta con un servicio médico de emergencias, equipado con los insumos necesarios para atender cualquier incidente que pudiera presentarse en esta temporada de alta demanda.