Villa Navideña Disney+ en CDMX: Fecha, sede y cómo registrarse para entrar GRATIS al evento

La Ciudad de México tiene preparados varios eventos decembrinos, como el Festival Luces de Invierno; también hay un aire de fantasía con la Villa Navideña Disney+, un espacio inspirado en personajes y universos de la plataforma, como Stitch y Elsa y Ana de Frozen.

La Villa Navideña reúne distintas actividades que combinan creatividad, movimiento y juego, pensadas para disfrutarse en familia. El recorrido incluye espacios donde los visitantes pueden decorar una esfera inspirada en Mickey & Amigos, deslizarse en donas inflables ambientadas en Frozen o participar en una carrera de costales al estilo de Stitch.

Además, incorpora retos físicos y deportivos que ponen a prueba la destreza y la coordinación. Desde un circuito de obstáculos inspirado en Avatar: Fuego y Cenizas, hasta actividades de anotar goles, encestar balones o lanzar pases de futbol americano.

El recorrido se completa con espacios para fotografías musicales al estilo de los Jonas Brothers, un minigolf inspirado en Zootopia 2 y un rally de Percy Jackson y los dioses del Olimpo, que combina obstáculos y tiro con arco como cierre de la experiencia.

La Villa Navideña de Disney tiene atracciones relacionadas con 'Lilo & Stitch’. (Foto: Disney)

¿Dónde está la Villa Navideña Disney+ en CDMX y cómo llegar?

La Villa Navideña Disney+ está ubicada en el Jardín Puertas Rosas, dentro del Parque La Mexicana, en la avenida Luis Barragán 505, en la zona de Santa Fe, Contadero, en la Alcaldía Cuajimalpa de Morelos.

Para quienes planean llegar en transporte público, una opción es dirigirse a la estación Tacubaya de la Línea 9 o a Observatorio de la Línea 1 del Metro de la CDMX. Desde ambas estaciones salen camiones que se trasladan hacia el parque y sus alrededores.

También es posible utilizar la ruta 34-A de camiones, que parte del Metro Balderas; en este caso, se debe descender en la glorieta de Luis Barragán y continuar el trayecto a pie hasta el evento navideño en la CDMX.

De acuerdo con información oficial del Parque La Mexicana, actualmente el recinto no cuenta con estacionamiento para vehículos.

¿Cuáles son los horarios de la Villa Navideña Disney+?

El horario para visitar la Villa es de 10:00 de la mañana a 6:00 de la tarde, un lapso pensado para recorrer con calma las distintas actividades y escenarios inspirados en personajes de películas de Disney.

Las actividades están disponibles del 20 de diciembre de 2025 al 11 de enero de 2026. No obstante, es importante considerar que el recinto permanece cerrado el jueves 25 de diciembre y el jueves 1 de enero.

La Villa Navideña Disney+ llega a la CDMX. (Foto: Disney+)

¿Cómo registrarse para obtener entradas para la Villa Navideña Disney+?

La entrada es gratuita; sin embargo, es necesario realizar un registro previo a través del sitio oficial de Villa Disney Plus para obtener los accesos.

Durante el proceso de registro se solicita un nombre y un correo electrónico. Una vez dentro de la plataforma, estos son los pasos para conseguir los boletos:

Seleccionar un día disponible en el calendario del sitio web

en el calendario del sitio web Elegir uno de los ocho horarios habilitados para la visita

Los boletos son digitales y, de acuerdo con la información oficial, se trata de una experiencia navideña de alta demanda, por lo que existe la posibilidad de que los accesos se agoten en algunos horarios.

¿Qué actividades hay en la Villa Navideña Disney en la CDMX?

Dentro de la Villa Navideña Disney+ en la CDMX, el recorrido se divide en distintos espacios temáticos que combinan actividades creativas, retos físicos y momentos para convivir en familia. Estas son las actividades disponibles: