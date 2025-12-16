⁠¿Cuánto costará hacer un ponche navideño este 2025? Así están los precios de las frutas

Conoce cuánto cuesta hacer un ponche navideño para las fiestas decembrinas de 2025. (Fotoarte: El Financiero | Crédito: Shutterstock)

La Navidad está a la vuelta de la esquina y cientos de familias en México suelen reunirse para preparar un gran menú en las cenas del 24 y 31 de diciembre.

La cena navideña suele incluir una gran variedad de alimentos y una bebida tradicional: el ponche. Aunque cada familia hace ajustes a la receta, existe una lista básica de ingredientes que no puede faltar.

Cada año, los precios varían respecto al anterior, un fenómeno habitual si se considera la inflación en México y el aumento en la demanda de productos. Por ello, se presenta una tabla con precios aproximados que se pueden esperar esta Navidad.

Para este ejercicio se contempla una lista de nueve ingredientes necesarios para preparar un ponche navideño tradicional:

Guayaba : 18 pesos (Central de Abastos) a 69 pesos (Walmart Express) por kilogramo.

: 18 pesos (Central de Abastos) a 69 pesos (Walmart Express) por kilogramo. Manzana : 32 pesos (Central de Abastos) a 80 pesos (La Comer) por kilogramo.

: 32 pesos (Central de Abastos) a 80 pesos (La Comer) por kilogramo. Tejocote : 38.9 pesos (Bodega Aurrera) a 89.9 pesos (La Comer) por kilogramo.

: 38.9 pesos (Bodega Aurrera) a 89.9 pesos (La Comer) por kilogramo. Caña de azúcar : alrededor de 50 pesos por kilogramo.

: alrededor de 50 pesos por kilogramo. Ciruela pasa : 80 pesos (Central de Abastos) a 229 pesos (La Comer) por kilogramo.

: 80 pesos (Central de Abastos) a 229 pesos (La Comer) por kilogramo. Piloncillo : 24 pesos (Central de Abastos) a 50 pesos (mercado público).

: 24 pesos (Central de Abastos) a 50 pesos (mercado público). Canela : 26 pesos por 30 gramos (SuperISSSTE) a 33 pesos por 25 gramos (Chedraui).

: 26 pesos por 30 gramos (SuperISSSTE) a 33 pesos por 25 gramos (Chedraui). Flor de jamaica : 44.5 pesos por 250 gramos (Chedraui).

: 44.5 pesos por 250 gramos (Chedraui). Tamarindo: 56 pesos (Central de Abastos) a 140 pesos (Chedraui) por kilogramo.

El costo para preparar un ponche navideño ronda entre 369.4 y 785.4 pesos, dependiendo del lugar de compra.

Las cifras se consultaron en el portal Quién es quién en los precios de la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco), con registros de comercios en la Ciudad de México correspondientes a la última semana de noviembre y al viernes 12 de diciembre.

El portal permite comparar precios en mercados, tianguis y tiendas de autoservicio, además de ubicar los establecimientos que ofrecen los productos.

Prevén encarecimiento para las cenas de Navidad y Año Nuevo

De acuerdo con la Alianza Nacional de Pequeños Comerciantes (Anpec), las cenas de Navidad y Año Nuevo registrarán un encarecimiento del 17 por ciento, con un gasto aproximado de 17 mil 100 pesos.

El monitoreo de precios indica que el costo promedio por persona ronda los mil 400 pesos. En reuniones de 15 asistentes, el gasto total alcanza los 17 mil 100 pesos.

“Estas cenas, tan esperadas como simbólicas, continúan siendo un desafío importante para el presupuesto familiar, especialmente en un contexto donde el costo de los alimentos y bebidas sigue presionando el bolsillo del consumidor”, comentó Cuauhtémoc Rivera, presidente de la Anpec.