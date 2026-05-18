Tiroteo en EU: Ataque en mezquita de San Diego deja tres personas y dos agresores muertos

Un tiroteo en EU, perpetrado este lunes en una mezquita de San Diego, California, dejó como resultado a tres hombres asesinados, así como los dos atacantes también están muertos, informó la policía.

Se cree que ambos agresores son adolescentes y el caso es considerado un crimen de odio, dijo el jefe de policía de San Diego, Scott Wahl, en una conferencia de prensa.

Las primeras investigaciones que está llevando a cabo el FBI considera que los atacantes tendrían entre 17 y 19 años, y habrían muerto “por heridas de bala autoinfligidas”.

¿Dónde ocurrió el tiroteo en San Diego, California?

El tiroteo ocurrió en el Centro Islámico de San Diego, la mezquita más grande del condado de San Diego. El Centro Islámico está ubicado a unos 14 kilómetros al norte del centro de San Diego.

El campus incluye la Escuela Al Rashid, que según el sitio web ofrece cursos de idioma árabe, estudios islámicos y el Corán.

Imágenes de televisión tomadas desde el aire mostraban a más de una docena de niños tomados de la mano siendo guiados fuera del estacionamiento del centro, que estaba rodeado por decenas de vehículos policiales.

Gobernador Gavin Newsom reacciona ante el ataque

La oficina del gobernador de California, Gavin Newsom, dijo que estaba siendo informado.

“Estamos agradecidos con los socorristas que acudieron a la escena que trabajan para proteger a la comunidad, e instamos a todos a seguir la orientación de las autoridades locales”, publicó su oficina en la red social X.

El sitio web dice que su misión es no sólo servir a la población musulmana sino también “trabajar con la comunidad en general para servir a los menos afortunados, educar y mejorar nuestra nación”.

Allí se realizan cinco oraciones diarias, y la mezquita trabaja con otras organizaciones y personas de todas las religiones en causas sociales.